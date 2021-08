El divertido baile con el que Nathy Peluso saludó a Ursula Corberó para su cumpleaños

Nathy Peluso y Ursula Corberó son dos artistas que además de tener mucho éxito en cada una de sus carreras comparten una amistad única.

“Nathy es muy amiga y encima soy muy fan”, nos cuenta. Eso sí, asegura que prefiere no hablar con ella sobre música porque podría pasarse horas y horas preguntándole cosas. “Es la primera vez que tengo una amiga de la que soy tan fan. Es que me encanta ella. Me encantan las mujeres poderosas”, dijo en una reciente entrevista.

Es que la admiración que una tiene por la otra es indiscutible y muchas veces utilizan las redes sociales para contar al mundo de su increíble amistad.

El 11 de agosto, la actriz cumplió 32 años y celebró el gran momento profesional con el éxito de La Casa de Papel y su debut en el tanque de Hollywood G.I. Joe: Snake Eyes. Su novio, El Chino Darín, le dejó un tierno mensaje en las redes sociales :“Hoy cumple años esta leonina espectacular. Te amo, te admiro y quiero todo con vos @ursulolita. Gracias por hacer de mi vida una aventura”, escribió en Instagram el actor de El Reino, pareja de la española desde hace más de cinco años.

Pero fue su amiga Nathy Peluso quien decidió saludarla de una manera muy particular. En su cuenta de TikTok la cantante subió un video de ella junto a la actriz bailando una reconocida canción de Beyoncé. Ambas realizan una divertida coreografía donde se nota que están aguantando la risa para no irse del papel.

@nathypeluso feliz cumple ma g la vdd es q cuando estamos juntas la partimos al medio t amo amiga ♬ original sound - Beyoncé

Junto al video Peluso escribió: “Feliz cumple ma, la verdad es que cuando estamos juntas la partimos al medio, te amo amiga”. El baile se convirtió en una sensación de las redes sociales y ya tiene más de 5 millones de reproducciones.