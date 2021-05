El conmovedor mensaje de Mónica Farro a su hijo Diego: “Amor de mi vida... difícil despedirte”

La pandemia por el coronavirus había impedido que el hijo de Mónica Farró no pudiera ver a su madre durante el 2020. Finalmente y luego de algunas flexibilizaciones a comienzo de año, Diego llegó a Argentina a compartir algunos días con su madre.

El joven de 25 años compartió varios momentos con la rubia que quedaron reflejados en las redes de Farro que se mantiene muy activa y comunicada con sus seguidores.

Ahora, y al momento de la despedida, Mónica no pudo ocultar el dolor por el regreso a Uruguay de su hijo y así lo manifestó en su cuenta de Instagram.

Junto a una foto de su hijo en el aeropuerto, Farro escribió: “Amor de mi vida... difícil despedirte, venís a llenar mi alma con tanto amor y es tan duro soltarte, dicen que los hijos son de la vida...”, comenzó diciendo Farro.

Luego agregó: “Fue un mes maravilloso donde me dejaste darte todo ese amor que siento, sos parte de mí en todo sentido, poder abrazarte me eleva, tus palabras y consejos de vida me hacen verte como un igual, tan orgullosa de quien sos, tan feliz x tus logros y tu búsqueda continua de vivir feliz. TE AMO demasiado...y demasiado es poco ❤❤❤❤”.

Diego es fruto de la relación de la mediática con el exfutbolista charrúa Enrique Ferraro, con quien se casó a los 17 años.