El chef francés Christophe Krywonis salió a contestar los rumores que lo vinculan con Ileana Calabró

Este último domingo en el programa “Por el Mundo en Casa” (Telefé), Marley estuvo con los jurados del programa de pastelería “Bake Off” que está en sus instancias finales y luego en la casa de Ileana Calabró en donde compartió algunos momentos de sus viajes por el mundo.

En esa transmisión, los productores de Telefé comentaron que el chef Christophe Krywonis quedó encantado al ver a la hermana de Marina Calabró y que, inmediatamente pidió su número de teléfono al saber que estaba soltera.

En comunicación con Radio Mitre el francés negó los rumores y dijo: “No tengo nada para que decir sobre este tema. Es un fake. Mi respeto a Iliana, pero es un fake. Me abstengo de alimentar este tipo de falsa información. Agradezco tu interés, pero no sé nada de toda esta historia. No tengo más nada que decir” dijo en una comunicación por WhatsApp con el conductor radial.

Por su parte, Ileana Calabró habló en “Confrontados” (El Nueve): “No sé de dónde salió eso. Creo que surgió porque un productor de TV me dijo ‘hay alguien de Bake Off que pregunta mucho por vos’”.

Luego la hija mayor de Juan Carlos Calabró comentó que conoció al francés en Carlos Paz durante una temporada de verano cuando Christophe fue a ver la obra que ella hacía con Lizy Tagliani.