Diego Torres y Débora Bello se casaron tras 16 años de un amor de ensueño

Lo dijo hace diez años: “Tu me enseñaste que tan simples son las cosas, tu me enseñaste a dar amor y nada más, y que no importa si recibes algo a cambio, y descubrir que en esta vida hay algo más, y donde quiera que yo este, tu vas a estar”. En ese entonces, Diego Torres solo llevaba solo 6 años enamorado pero no quedaban dudas que quien inspiraba cada una de sus canciones era ella, Débora Bello, la mujer que logró conquistar su corazón.

Ayer, después de 16 años y con una hija juntos, Nina (7), el cantante y la modelo se juraron amor eterno en una ceremonia privada. La foto del casamiento sorprendió a sus más de 790 mil seguidores, que llenaron la publicación del cantante uruguayo que todos los argentinos aman. “Y un día ... Nos casamos!”, escribió como título de la foto.

“Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y los hablamos hace tanto tiempo, nos casamos! Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida. Gracias por convertirme en padre y hacerme el hombre más feliz del mundo con nuestra hija, que sin duda nos iluminó y nos iluminará para siempre!”, decía el testimonio del cantante, que terminó con la frase repetida por enamorados a través de los siglos: “Te amo”. Ella le comentó “Siempre” la hermosa foto, una postal de amor eterno, con el mar de fondo y un arco de flores, donde ambos se dan un beso.

La foto de un casamiento secreto.

Por su parte, Débora colgó la misma foto, en donde le escribió: “Luego de 16 años juntos , una hija hermosa y una pandemia interminable decidimos más que nunca CELEBRAR EL AMOR , LA VIDA Y EL CAMINO RECORRIDO JUNTOS ! Buena y Feliz Vida para nosotros... TE AMO”.

En 2004, era ella quien decía al mundo que habían comenzado un romance con el cantante. Pero lo que para muchos era un capricho pasajero, terminó convirtiéndose en una de las relaciones más estables del espectáculo argentino. Hoy, lo suyo lleva el título, con honra, de historia de amor.