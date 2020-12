Después de acusaciones de maltrato y pérdida de popularidad, Ellen DeGeneres cierra el año con coronavirus

En las últimas horas, la famosa conductora Ellen DeGeneres confirmó que tiene coronavirus, y detuvo la producción de su programa hasta después de las vacaciones.

En un texto compartido a través de sus redes sociales, la estrella televisiva expresó: “Hola a todos, quiero que sepan que di positivo en el test de Covid-19”.

Y agregó: “Afortunadamente, me siento bien ahora mismo. Cualquiera que haya estado en contacto conmigo ha sido notificado, y estoy siguiendo todas las directrices adecuadas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por último, la presentadora estadounidense, de 62 años de edad, expresó: “Los veré a todos de nuevo después de las vacaciones”, anunció. “Por favor, manténganse sanos y salvos”.

DeGeneres informó al personal del programa de su diagnóstico en una carta. Un portavoz de The Ellen DeGeneres Show dijo al sitio Deadline que el programa terminó su grabación más reciente el martes y que la producción de los pocos episodios restantes de esta temporada se reanudará en enero.

The Ellen DeGeneres Show se graba en el área de Los Ángeles, que esta semana reimpuso restricciones a las reuniones en hogares y cerró los restaurantes en medio de un aumento de casos de coronavirus.

El espectáculo diurno trajo de vuelta a su audiencia en el estudio en octubre, con un número limitado de espectadores en vivo en el set. “Están separados por seis pies”, dijo DeGeneres a la primera audiencia de la temporada. “Tenemos tantos como sea posible y por favor, cuando bailen, traten de no ir a la deriva”.

Además de llevar máscaras y mantener una distancia social adecuada, los miembros de la audiencia tenían que pasar exámenes de salud. “Todos ustedes se hicieron la prueba y dieron negativo para COVID”, dijo. “Algunos de ustedes dieron positivo en otras cosas, pero yo no soy una soplona”.

En julio, DeGeneres enfrentó las acusaciones de un ambiente tóxico en el lugar de trabajo . La compañía WarnerMedia contrató los servicios de una investigación independiente para el programa The Ellen DeGeneres Show, después de conocer varios testimonios de exempleados y actuales que denunciaron una cultura laboral “tóxica”, acoso profesional y racismo en el equipo.

Semanas después de que el diario digital BuzzFeed publicara un reportaje en el que antiguos empleados del programa acusaban al equipo de “racismo” y “cultura de trabajo tóxica”. En el artículo se citaban alegaciones de comentarios inapropiados y una dinámica de “miedo” en el que los empleados recibirían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares, entre otros ejemplos, en plena pandemia.

En agosto, Ellen pidió perdón a su equipo después de que salieran a la luz varios testimonios, y Warner tomara la decisión de investigar de manera privada estos hechos. “Estoy decepcionada de saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show”, dijo la presentadora. “Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo como sabían que yo quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso cambiará ahora y me comprometo a asegurar que esto no vuelva a suceder”, aseguró.

Por otro lado, en las últimas horas, un empleado actual dijo a BuzzFeed News que el programa y su contenido digital tienen menos anunciantes y patrocinadores en comparación con años anteriores - un cambio que tuvo lugar durante el verano y que no atribuyen sólo a la pandemia. Otra fuente que se negó a ser nombrada también confirmó la situación a BuzzFeed News. Según el empleado, el personal no puede producir tanto contenido nuevo como consecuencia de la disminución del dinero de la publicidad, por lo que sus proyectos se están ralentizando y están reciclando viejos videoclips de temporadas pasadas.