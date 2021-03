Despedida: “El Negro” González Oro eligió el aire de su programa para anunciar su retiro

Durante la emision de La vida misma (Radio Rivadavia), Oscar El negro González Oro anunció su retiro de los medios. Usando los primeros minutos de su programa quiso hablarle a los oyentes y confirmarles que en los próximos días pondrá fin a su trayectoria periodística.

Tras 35 años de carrera afirmó: “Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios, no de Radio Rivadavia a la cual amo y le agradezco todo lo que hicieron por mi”.

Además, sobre su decisión, explicó que si bien está eternamente agradecido a la profesión, al público y a los medios que le dieron un lugar, hoy tiene ganas de disfrutar a su familia.

“Llegó el momento de decir ‘hasta acá llegué’”, afirmó. Luego justificó: “Estoy cansado. Tengo un cansancio moral por ver a mi país así; tengo cansancio espiritual por ver a la Iglesia en la que creí en el estado en que se encuentra; tengo cansancio físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y seguramente descuidé y me perdí los últimos 20 años de la vida de mis hijos”.

“Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones, pero no sé si crié a mis hijos. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos, inteligentes que quieren superarse todos los días y yo me los perdí, pero no lo quiero perder más”, dijo con la voz quebrada.

Luego de agradecer a las personas del medio que creyeron y apostaron por él desde siempre, sostuvo que está seguro que jamás dijo “un par de palabras sin sentido” porque a donde vaya habrá quién lo recuerde. “ No es pedantería, es el reconocimiento de todo lo que hice detrás del micrófono en estos 35 años”, sostuvo.

Tras reconocer que la radio no termina con él, explicó que está va a ser una fecha histórica en su vida: “Me costó mucho esfuerzo y al final ayer, a la una de la madrugada, lo decidí. Hasta acá llegué. (...) Me llegó la jubilación”.

Aunque se mostró conmovido por la decisión y aseguró que va a extrañar a sus oyentes y le va a costar no salir al aire a diario, reafirmó: “Me va a gustar disponer de mi tiempo como para estar con mis hijos, mi familia y la gente que quiero”.

“No lo tomen a mal, felicítenme. Esto no es un velorio. En todo caso debería ser una fiesta que logré llegar a los 35 años de trayectoria”, completó el periodista.