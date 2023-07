Desde Grecia, María Becerra enamoró con una foto en bikini y desde un ángulo que hizo ver todo más grande

María Becerra es de las cantantes más exitosas del país, que logró proyección internacional con su música. Recientemente firmó con Warner Music Latina, por lo que se esperan grandes lanzamientos con la importante discográfica y el talento de “la nena de Argentina”.

En los últimos días, la artista viajo con su flamante prometido a Grecia, desde donde compartieron contenido con sus millones de fans. Es que María no solo impacta con su música, sino también con su carisma, autenticidad y belleza, por lo que mantiene a todos expectantes de casa paso que da.

¿Romina Malaspina se inspiró en un look de María Becerra?

En redes es muy activa y sabe cómo usarlas para mantenerse en contacto con su público. Incluso, de vez en cuando les regala contenido en el que muestra de más, jugando con su faceta de “femme fatale”.

Así ocurrió con uno de sus últimos posteos, en el que compartió un compilado de sus días en Grecia. Estas vacaciones que ella describió como “mágicas y soñadas” le sentaron muy bien a la cantante, que posó en traje de baño y con escotes para lucir su nueva delantera.

María Becerra en Grecia.

Orgullosa tras pasar por el quirófano, María elige prendas que dejen ver sus curvas y que resalten su increíble figura, la que logró con horas de entrenamiento y buena alimentación, para poder estar en forma para hacer sus exigidos shows.

María Becerra en Grecia.

“Recap de lo que fue Santorini que viaje tan especial, estoy enamorada de Grecia dios mioooooo. Agradezco a la vida y al trabajo que me permiten vivir momentos así con mi amorcito”, escribió al pie de su posteo que en pocas horas casi alcanzó los 2 millones de “me gustas” .

María Becerra en Grecia.

María Becerra en Grecia.

María Becerra y J Rei se comprometieron en medio de una romántica cena en Grecia

María Becerra y J Rei se comprometieron y este jueves lo hicieron público a través de sus redes sociales. La cantante compartió la feliz noticia a través de su canal de difusión en Instagram y luego ambos subieron historias en las que mostraron los anillos.

Los músicos decidieron dar un paso más en su relación, aunque sin dar pistas de la posibilidad de una boda en el corto o largo plazo. Por ahora, solo se trataría de un intercambio de alianzas para demostrarse mutuamente cuánto se aman y cuan comprometidos están con su pareja.

Por estos días, están de vacaciones en Grecia y en medio de una cena romántica, fue el gran momento del que aún no compatieron imágenes. Aunque, en la previa, se los vio tomar champagne a la luz de las velas y con una vista privilegiada.

“Me dijo que si! comprometidos te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad..no paro de llorar dios no que afortunada soy de haberte encontrado”, escribió María sobre la foto de sus manos entrelazadas con un particular anillo con un detalle en rosa, que ambos llevan en su dedo anular.

Por su parte, el cantante compatió unas tiernas palabras dedicadas a su pareja: “La vida se trata de tomar buenas decisiones, y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé...”.

“No hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días @mariabecerra quienes se comprometieron?”, cerró J Rei y subió un video tras el momento que, por ahora, quedó en la intimidad.

María Becerra y J Rei se comprometieron.

El mensaje y la emoción de María Becerra

