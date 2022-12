Daniela de Gran Hermano posó con una microbikini negra y levantó el calor en la playa

Ser parte de Gran Hermano ya les da a los concursantes un empujón mediático importante. Si a esto le sumamos sus redes sociales, donde ya eran conocidos varios rostros, al salir de la casa se aseguran el éxito. Esto es lo que le podría pasar a Daniela Celis.

Daniela ha saltado a la fama con absoluta rapidez, y ese hecho implicó que el número de seguidores en sus redes sociales aumente sin frenos. En el caso de su cuenta de Instagram (@danielacelis01) actualmente la siguen más de 240 mil personas.

Al parecer Daniela sabía que esto podría ocurrirle, pues su cuenta en la red social de la camarita sigue activa, seguramente con el control de un familiar. Y entre los posteos a los que reaccionaron, hubo uno que realizó antes de ser reconocida y que alcanzó casi los 4 mil corazones de likes: se trató de una postal que compartió en 2020 desde Mar del Plata luciendo una microbikini.

Daniela de Gran Hermano posó con un microbikini negro en la playa.

La prenda de baño conformada por dos piezas de color negro estilo top que llevaba una profunda abertura en el centro, y una bombacha vedettina blanca con tiras negras. A este atuendo de playa le sumó lentes de sol oscuros estilo ojo de gato y un labial rojizo que aportaba glamour.

Las operaciones de Daniela de Gran Hermano

Al igual que muchas mujeres y muchos hombres alrededor del mundo, la participante de Gran Hermano decidió pasar por el quirófano para retocar alguna parte de su cuerpo que les permita sentirse mejor consigo misma. En este caso, Daniela se hizo los pechos.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea. Yo quería ser linda para ser aceptada y, realmente, operarme las lolas me cambió la vida”, explicó Daniela Celis.