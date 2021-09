Dallys Ferreira filmó el ataque que sufrió en plena calle por parte de una mujer que llevaba un palo en la mano

Dallys Ferreira está viviendo en su Paraguay natal junto a su marido e hija y desde allá trajo preocupación a todos los argentinos que la siguen. Y es que en su cuenta de Instagram compartió una serie de videos en los que muestra un feroz ataque que sufrió en plena vía pública.

La actriz filmó el mal momento en que una mujer fuera de sí la agredía verbalmente y hasta le pegó con un palo que llevaba en su mano. Mientras iba camino al hospital para ser revisada por profesionales de la salud, ella decidió hacer la denuncia pública de lo que había vivido.

El episodio ocurrió cuando Dallys estaba paseando con Nicolás Sporledero y su niña India, de repente la señora comenzó a insultarla sin antes cruzar ninguna palabra. Desconcertada por la situación en la que la mujer pedía a gritos que los sacaran del frente de su casa, la mediática decidió capturó el momento con su celular y justo se ve la rama del árbol con la que fue agredida.

Qué dijo Dallys Ferreira del episodio de violencia sufrido

Dallys compartió en las redes sociales tres videos y entre lágrimas y nervios mostró cómo quedó su rostro lastimado y confió lo que había sucedido.

“Estoy yendo a emergencias médicas, fuimos agredidos por una señora que salió de una casa. Sin mediar palabra nos atacó con palos, primero a Nico y después a mí. Ahora estoy yendo a que me vean. No sé quién es esta señora ni por qué nos agredió de esta manera”, revela.

Y luego escribe. “Esta señora identificada como Gladys Montanía de García. Que no la conozco, jamás en mi vida la había visto, sin mediar ningún tipo de palabras salió a agredirnos, a pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija”. A lo que sumó: “Nos trató como basura, perdón no me siento bien, gracias por sus palabras”.

En la filmación durante el ataque, Dallys se escucha decir: “¿Señora qué pasa?, yo estoy en la vereda. Esta señora me está pegando, es una loca. ¿Qué le pasa señora? Esta señora me está agrediendo, sepa que me está pegando y que la voy a denunciar”.

“En dos oportunidades salió de su vivienda para agredirme. Con total impunidad”, compartió como epígrafe en una de las publicaciones en su cuenta que tiene más de 550 mil seguidores.

“Con total impunidad, jamás la agredimos, ni siquiera tuve ningún cruce, directamente salió de su vivencias y nos agredió, me insultó”, detalló ella y para concluir, expresó: “Me duele de todo corazón que mi hija estuviera presente”.