Fátima Florez rompió en llanto tras imitar a Gilda para homenajearla y en redes criticaron su presentación

A 25 años de la trágica muerte de Gilda, en Showmatch La Academia homenajearon a la cantante de música tropical y Fátima Florez la imitó cantando algunos de sus clásicos. La artista se quebró tras la presentación y en redes la criticaron por su actuación.

En el arranque del programa, Marcelo Tinelli recordó a la cantante que se transformó en un ícono de la música popular argentina y la apertura estuvo a cargo de Fátima quien cantó caracterizada como Gilda, con su clásica corona de flores.

Gilda

“Anoche no pude dormir, siento una profunda emoción”, reveló Fátima. Además, resaltó: “Me provoca una emoción muy especial hacer a Gilda y ver a estos seguidores que año a año se hacen más grandes y le son fieles”.

La actriz personifica desde hace varios años a la cantante, incluso el marido de Gilda le dio las pistas originales para que pueda interpretar sus canciones. “La hago hace varios años porque me hace bien”, resaltó Florez en diálogo con Marcelo Tinelli.

Fátima Florez se puso en la piel de Gilda en Showmatch.

Y reveló: “Me conecto, me comunico. Me ha ayudado en momentos difíciles de mi vida. Es muy especial hacer a Gilda. Yo pido perdón, porque sé que los fans a veces exigen más, pero lo hago con el corazón. La amo realmente”.

“Gilda fue de las primeras mujeres en lanzarse en un ambiente que era muy dominado por hombres, alzó bandera, así que merece mi respeto y mi admiración”, comentó sobre el papel que tuvo Gilda en su momento.

“Creo que cada vez que alguien canta una canción de ella, te llega al corazón y te acaricia el alma”, concluyó y rompió en lágrimas.

En las redes criticaron la imitación que Fátima hizo de Gilda

Más que un tributo a Gilda, una burla el comienzo de Tinelli y fátima homenajeandola, se nota mucho que ni escucharon su música y menos conocerla.😠

Ojalá mejoren. pic.twitter.com/YsclEJn9KQ — JoseLuisAkadé (@JoseAkade) September 8, 2021

“La emoción de Fátima” pic.twitter.com/4jSgoPE0NU — Real Time Rating 📈 (@RealTimeRating) September 8, 2021

Fátima imitando a gilda bailando toda despatarrada #showmatchlaacademia pic.twitter.com/NppRtmT2kO — selena (@SellyMaggio) September 8, 2021