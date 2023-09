Con una foto retro, Rocío Guirao Díaz mostró cómo cambió su cuerpo y compartió una profunda reflexión

Rocío Guirao Díaz siempre encuentra la forma de sorprender a todas aquellas personas que la siguen a través de las diferentes plataformas digitales. En esta ocasión, publicó una foto retro donde mostró cómo evolucionó su cuerpo y dio una profunda reflexión.

La modelo argentina frecuenta mucho sus cuentas oficiales. Por lo general, su contenido va destinado a todo lo que tenga que ver con la actividad física, ya que constantemente incentiva a sus seguidores a llevar una vida mucho más sana.

Foto de Rocío Guirao Díaz

También, aprovecha para mostrarse con diferentes prendas, proporcionadas por las empresas con las que trabaja. Asimismo, enseña un poco de las actividades que suele realizar a diario, ya sea en su trabajo como en su hogar.

Recientemente, Guirao Díaz estuvo en boca de todos, luego de subir una foto retro a su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 2 millones de seguidores. En la imagen, se la pudo ver a Rocío de joven, con 19 años, y a la actual, con 39 años.

En jean y con microbikini Rocío Guirao Díaz posó para la cámara desde Miami.

Para acompañar dicha publicación, la modelo describió y reflexionó: “Ser flaca no es sinónimo de estar saludable”. Posteriormente continuó: “MI ANTES: Si bien siempre fui activa, no hacia ejercicio físico bien planeado, dormía pocas horas y encima comía super mal...”.

Contrariamente, explicó cómo está actualmente: “MI DESPUÉS: Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y energía que a mis 20! Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20, sino que me siento MEJOR!”. Añadido a esto, contó que logró mejor ciertos hábitos que hoy le brindan bienestar.

Para cerrar, Díaz decidió dar una moraleja: “Te veas como te veas, no des nada por sentado. Si hoy hubiera seguido con mis hábitos de los 20, no estaría disfrutando mi salud como lo hago ahora”.

La modelo posó con una maya enteriza e impactó con su trabajada figura en las redes sociales / Foto: Instagram

