Con un tremendo escote, Tuli Acosta dejó a la vista sus atributos como nunca antes

Tuli Acosta es una de las influencers que más resuenan en las redes sociales en los últimos tiempos. Cada uno de sus posteos generan revuelo y, en las últimas horas, usó su feed para deslumbrar con un look súper sensual.

Fiorella Acosta se ha convertido en una joven multifacética que ha logrado destacar en el mundo del espectáculo. Desde muy pequeña, supo que su pasión era el baile, y hasta el día de hoy, sigue siendo su cable a tierra.

La joven concursante del Bailando 2023 paralizó la web con su belleza.

Dispuesta a hacer carrera con la danza, la pandemia le frenó el sueño. Tuli descubrió Twitch y empezó de manera tímida a hacer algunos vivos. Tal fue el éxito, que la popularidad de la cordobesa creció un montón.

Recientemente la vida le dio una nueva oportunidad para hacer lo que más disfruta y tras la baja de Noelia Pompa, se sumó al Bailando 2023. En su debut en la Salsa de tres- se sumó Luck Ra-, logró el mejor puntaje de la noche (27 más el secreto de Moría Casan que parece ser otro 10) y logró meterse en un nuevo ritmo del certamen junto a Sandro Leone.

La joven de 22 años saltó a la fama gracias a TikTok con sus coreografías frente a cámara y el año pasado se sumó como conductora de Red Flag, el programa que sale todos los mediodías al aire de LuzuTV. No obstante, centrada en su carrera musical, abandonó el equipo.

El atuendo con el que Tuli Acosta se llenó de elogios

Donde Tuli es tendencia es en redes sociales y no solo por su talento, sino también por su belleza sin igual. La novia de Mauro Mónzon, conocido por su nombre artístico de “Lit Killah”, cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram, con quienes comparte su día a día.

En esta ocasión, Tuli decidió presumir sus “pestañitas con glitter”, como ella misma describió. Para eso, tuvo que usar un atuendo brillante que haga combinación y subió las temperaturas con un vestido negro con detalles brillosos.

La prenda que a Tuli Acosta no solo le sirvió para lograr su cometido, también le brindó la posibilidad de presumir su delantera, algo que no es normal en ella, pero que cada vez que ocurre logra que miles de usuarios le regalen su amor en forma de like o comentario.

