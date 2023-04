Con un corsé escotado, Noelia Marzol beboteó frente a las cámaras

Noelia Marzol es de las mujeres más lindas y talentosas del país. Y, a cuatro meses de haber dado a luz por segunda vez, sigue luciendo su increíble figura.

Marzol, que es su propia modelo de lencería, de la marca que lanzó mientras esperaba para que naciera Alfonsina, no ha perdido su silueta y la muestra orgullosa en redes sociales.

La clave de esto, es que Noelia Marzol siempre ha mostrado una pasión por el fitness y mientras pudo, durante sus embarazos hacia ejercicios. Una vez que dio a luz, se internó en largas jornadas para recuperarse y retomar sus tareas laborales.

Siendo una de las estrellas de la obra SEX, dirigida por José María Muscari y que cuenta con otras bellezas argentinas como Adabel Guerrero y Barby Silenzi, Marzol no teme en mostrar su figura envidiable y tonificada.

Recientemente y fiel a sus poses osadas, Noelia Marzol hizo de las suyas en las redes sociales con las últimas tendencias de la moda.

Previo a entrar a su invitación a Corta con Lozano, la bailarina de 36 años, volvió a deslumbrar en su cuenta de Instagram al mostrar un look que le favoreció muchísimo.

Noelia Marzol beboteó y subió las temperaturas

Se trata de un corset negro escotado que mostró de más y un pantalón largo de color blanco que combinó a la perfección para que sus más de 2.4 millones de seguidores se deleiten.

El posteo de Marzol supera sin problemas los 18 mil likes y tiene cientos de comentarios, donde su belleza, su look y su carrera profesional son los temas por los que se la halaga.

Noelia Marzol confesó porque casi se divorcia

Hace unos días Noelia contó por qué casi se separa de Ramiro Arias, padre de Donatello y la Alfonsina y con quien se casó en 2021.

“El motivo por el cual casi me divorcio fue porque en un momento nos dividimos en el auto, yo le dejé a Ramiro los dos niños y yo me fui sola a hacer unas cosas que tenía que hacer”, comenzó contando.

“Él nunca me avisó que llegó a casa con los nenes. Yo lo llamaba, lo llamaba y él no me respondía. Me agarró como un ataque, se me empezó como a cerrar el pecho, empiezo a llorar, vengo rápido, puse en riesgo mi vida les diría”, amplió Marzol.

Finalmente, la razón fue tragicómica: “Cuando llego, nada, el señor estaba tirado en el sillón, no quería responder el mensaje, no quería responder el teléfono. Tranquilo amigo, no pasa nada”, contóNoelia Marzon.