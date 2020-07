Cinthia Fernández y su foto con bombacha ¿rota? hicieron furor en las redes

Cinthia Fernández es una de las artistas que aprovecha la cuarentena para estar activa en redes sociales y para mostrarle (y hacer publicidad) de diferentes productos de todo tipo que ella utiliza. Pero... su última publicación generó revuelo ya que los usuarios de Instagram detectaron un detalle inquietante: tenía una bombacha diminuta y ¿rota?.

“La luz es todo. No hay más secretos que una buena luz. Si querés sacarte fotos para tus redes, para el zoom del trabajo, (...) no hay más secreto que un buen aro profesional”, escribió la madre de tres en las redes sociales junto a una postal en la que luce una remera manga larga gris y ropa interior blanca de encaje.

“¿Esa bombacha no está rota?”, le consultó una seguidora y Cinthia le respondió con los botines de punta: “¡Es así! Mirá si voy a subir una bombacha rota”.

A raíz de la ilusión óptica que se producía por un mal ángulo de la cámara, otro usuario de Instagram sumó: “Hacé canje de ropa interior también! La tenés rota”. Y las críticas continuaron: “Hay necesidad de salir siempre semi desnuda... eres hermosa pero creo que no es necesario salir así para vender todo... con respeto es una opinión nada más”, “Hace frío, en vez de desnudarte abrigate. Total el mensaje de la buena luz llega igual sin ropa o con ropa”, “Publicidad de cortinas de aro de cocina todo y ella en tanga jajaj. No podés salir vestida??? No te sentís segura que siempre tenés que mostrar la cola”.

Y claro, Cinthia Fernández se cansó, dejó el humor a un lado y comentó: “Idiota, tiene volados. Es la misma que subí en la foto del domingo. ¡Qué gente conch...! Bloqueado por pelot...”.