Cinthia Fernández presumió sus atributos con un primer plano

Cinthia Fernández, conocida por su activa presencia en las redes sociales, ha vuelto a dar de qué hablar con un enérgico descargo en Instagram dirigido a su ex esposo, Matías Defederico.

En un video reciente, Fernández hizo una serie de revelaciones sobre Defederico: “Él no puede ni comprar ni vender bienes, algo que no respeta porque construye y vende casas. Una actividad que no está registrada y la hace por detrás, el típico trabajo que no es en blanco para no pasarle a sus hijos”.

La modelo y presentadora de televisión continuó explicando que lo había denunciado penalmente, y que la situación legal de Defederico está complicada.

Esta denuncia llevó a la inhibición de Defederico, lo que ha tenido un impacto en su vida cotidiana. Cinthia aclaró que debido a esta situación, su ex esposo no pudo renovar su licencia de conducir después de no superar el test psicológico, lo que a su vez le impide recoger a sus hijas y cumplir con su rol como padre.

Según Fernández: “El señor no tiene movilidad, no tiene auto y se ve que nació con auto. Y desde el martes que pasó eso, no cumple su función de padre. No las viene a buscar, no las retira”.

Cinthia Fernández, además de sus expresiones de descontento y sus descargos públicos, también se destaca en las redes sociales por compartir fotografías en las que muestra su belleza y estilo personal.

En una reciente publicación, Fernández compartió una imagen donde presume de su apariencia y estilo, acompañada de la frase: “Desde las 5 AM arriba. Día largo hoy, pero antes muerta que sencilla”. Este tipo de publicaciones continúa atrayendo la atención de sus seguidores en las redes sociales.

Cinthia Fernández, una personalidad mediática conocida por su presencia en las redes y sus opiniones fuertes, sigue siendo un tema de conversación constante en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Sus publicaciones y declaraciones siguen generando interés y debate en el público.

