Cinthia Fernández encendió las redes con una foto de espaldas y un mini delantal que no le cubría casi nada

Cinthia Fernández no para y una vez más encendió las redes con una foto al límite, que no deja nada a la imaginación de los usuarios. La morocha volvió a apostar a Twitter, ya que en esa plataforma no tiene problemas con la censura, y subió un adelanto de la producción en la que juega a ser mucama.

La bailarina fue penalizada en Instagram por sus fotos en las que promociona el contenido que luego sube a Divas Play. Pero lejos de rendirse, encontró una forma de esquivar la censura y de poder promocionar lo que sube en la plataforma para adultos.

En esta oportunidad, la panelista de Momento D posó completamente desnuda y solo cubrió su partes íntimas con un mini delantal.

Cinthia Fernández encendió las redes.

En la foto, Cinthia Fernández está de espaldas, con todo al descubierto, y simula estar planchando en un lugar un poco descuidado. De ésta forma, jugó con las fantasías de quienes la siguen.

“CV acá les deje un book de fotos y videos para que no me extrañen”, escribió Cinthia y posteó el link para que ingresen a la plataforma en la que cobra en dólares por su contenido de alto voltaje.

“Hermosa, lindas curvas, linda piel”, “Como que me dieron ganas de comer pan dulce”, “Déjate de joder no puedes ser real”, “Lejos el mejor lomo argentino!!!!”, “Diosa la más hermosa del condado”, “wowww que belleza bombón”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron debajo de la foto.

Cinthia Fernández se sacó una foto con el look que usó en la tele pero sin pantalón

La panelista posó en body negro con detalles en transparencias, parte del conjunto que utilizó en la última edición de “Momento D”, pero para sus redes sociales se sacó el pantalón.

Cinthia Fernández fue una de las últimas famosas en sumarse a Divas Play, la plataforma en la que las figuras del espectáculo comparten fotos y videos eróticos, sin censura, para los suscriptores que abonan en dólares para ver su contenido.

Cinthia Fernández se sacó el pantalón y enloqueció a sus fans

Cinthia Fernández compartió un adelanto de sus fotos en DivasPlay

Cinthia Fernández y su conjunto deportivo blanco

Cinthia Fernández desafía los límites de la censura en redes.