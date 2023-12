Cinthia Fernández bailó en prendas menores blancas

Cinthia Fernández, reconocida por su participación en el Bailando 2005, ha construido una carrera versátil y exitosa, destacándose no solo en el baile, sino también en disciplinas como la acrobacia, el modelaje y la actuación.

Su desenvoltura y carácter frontal le han granjeado un público fiel a lo largo de los años, consolidándose como una figura integral en el ámbito del espectáculo y el entretenimiento.

La casa de Cinthia Fernández

Con una presencia destacada en redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con 5.8 millones de seguidores, Cinthia comparte su vida diaria, momentos con sus hijas, diversos proyectos laborales, interacciones con sus seguidores y, por supuesto, despliega su estilo osado y su ropa interior más audaz.

En esta ocasión, la talentosa artista compartió un video donde se la ve bailando de manera natural y desenfadada, luciendo un conjunto deportivo blanco como ropa interior.

La elección de esta vestimenta no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes, en cuestión de horas, inundaron la publicación con miles de likes y cientos de comentarios elogiosos.

La casa de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández respondió tras ser criticada por la crianza de sus hijas

Cansada de las críticas y preguntas sobre la crianza de sus hijas, Cinthia Fernández no dudó en expresar su frustración: “Varias cosas quiero decirles, me tienen los huevos llenos preguntando si las nenas se tiñeron. Cómprense una vida, decisión de ellas se quisieron teñir. Se hicieron un balayage que no le toca las raíces y con el sol les queda más rubio. Decisión de ellas, ¿estamos? ¿Algo más? ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se ocupan de sus hijos?”.

En un tono irónico, la modelo concluyó el video saludando a sus seguidores y compartiendo su perspectiva ante las críticas: “Arranqué el día tranquila, sin ganas de aguantarme boludos”.

Esta respuesta refleja la firmeza y autenticidad que caracterizan a Cinthia Fernández ante la exposición mediática y las opiniones de terceros.

Seguí Leyendo