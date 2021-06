Carolina Losada cambia de profesión: deja el periodismo para ser “precandidata a senadora nacional”

Carolina Losada es una de las panelistas históricas del canal América aunque ahora decidió hacer un cambio rotundo en su vida profesional. Y es que tras los rumores de que dejaría el periodismo, ella misma confirmó frente a las cámaras de “Intratables” que se involucrará en el mundo político.

La rubia confió que se tomará licencia de los medios de comunicación para poder afrontar con total responsabilidad su nuevo desafío como precandidata a senadora nacional por la provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio.

El jueves por la noche, Fabián Doman arrancó una nueva edición de su programa presentando a Carolina como invitada y todos los presentes se vieron sorprendidos porque no sabían que su compañera de equipo sería la protagonista de la historia del día.

“Seré periodista por siempre, y en este momento precandidata a senadora nacional”, dijo Losada frente a cámara y sus colegas bromearon: “Ahora se la puede investigar, hacer preguntas más picantes”.

Sobre cómo llegó a la política, la mujer expresó: “Me vienen ofreciendo hace varios años, desde distintos espacios políticos. La primera vez, no lo podía creer. El año pasado me volvieron a ofrecer desde otro espacio, pero en este caso fue distinto por varias razones”.

“Me costó tomar la decisión porque amo lo que hago, amo ser periodista. No me estoy yendo del periodismo, estoy haciendo una pausa”, aseguró Losada y explicó sus motivos para dejar “Intratables”.

“Creo que estas elecciones son muy importantes. Estamos a muy poquitos diputados de que tengan en ambas cámaras mayoría, y hay un momento en donde hay que meter las patitas en el barro”, señaló y remarcó: “Voy a pelear y pondré mi granito de arena en lo que pueda”.

Carolina hace más de 20 años que está en los medios y, conmovida, dijo: “Esta es mi casa, el periodismo me encanta. Creo que cumple un rol fundamental en la vida de las personas. Pero también creo que el Gobierno actual nos está llevando a un lugar que no quiero para mi país”.

“Quiero hacer algo más por mi país. La gente honesta tiene que meterse en la política. Hay muchos políticos tradicionales que son muy honestos, sino no me metería. Hay mucha gente muy buena con muchas ganas de hacer las cosas bien. Hay necesidad de oxígeno de otras personas”, concluyó emocionada,

Cuando las cámaras de televisión se apagaron, la periodista se volcó a su cuenta de Twitter para ampliar su noticia y hacerla extensiva a todos sus seguidores que no la ven en tele.

Según se sabe, Carolina no dejaría su puesto en Radio Rivadavia AM630, donde cada sábado conduce “Hablemos ahora”.