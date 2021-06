Osada y sensual: Ayelén Paleo posó con lencería negra sado de encaje y transparencias

Ayelén Paleo saltó a la fama hace varios años atrás por su relación amorosa con Santiago Bal y con el paso del tiempo supo ganarse su propio lugar en los medios con sus trabajos y algunos escándalos. La vedette ahora volvió a aparecer en pantalla junto a su amiga Charlotte Caniggia y demostró que su sensualidad está más viva que nunca.

A la joven la siguen más de 509 mil seguidores en Instagram en donde publica fotos y videos de sus entrenamiento, su vida cotidiana y hasta de los looks más sexys que puedan existir. Y claro, sus fans se lo súper agradecen.

Como lo hicieron en una de sus últimas fotos, la ahora personal trainner se mostró ardiente, al pie de una escalera, con un conjunto de lencería negro, estilo sado, de encaje y con transparencias. Son tres piezas que despiertan ganas de una noche fogosa.

Nos referimos a un corpiño triangular con choker regulable, una colaless tiro alto y volados de encaje a la altura de su cintura. “La humildad es la inteligencia silenciosa de las buenas personas”, eligió escribir Ayelén como epígrafe de su foto.

“Lomazo”, “Sos un bombón” y “Diosa”, le dejaron en los comentarios algunos de sus fans que le regalan miles de Me Gusta en cada una de las publicaciones que hace en sus redes sociales.

Ayelén está en pareja con Andrés Gagliano y hace unos días decidió compartir varias postales juntos, las que acompañó con un emotivo mensaje.

“Mi novio, mi amigo, mi compañero de vida, el que me ayuda a progresar y me motiva día a día a ser feliz siempre, una persona con un corazón enorme del cual me enamoré y me sigo enamorando día a día como nunca antes”, compartió y sumó: “Lo sos todo para mi, ojalá la vida y el tiempo nos siga encontrando así de felices y llenos de momentos lindos. Te amoooo muchitoooo mi gordo hermozzzzoo”.