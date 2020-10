Cande y Mica Tinelli se largaron a la mar, pero casi se la dan con un poste

Los Tinelli se especializan en regalar momentos familiares que parecen de reality. Ayer a la noche, Mica Tinelli, la mayor de las hermanas, subió un video de 2019 donde recordaba el divertido momento que vivió junto a Candelaria cuando intentaron probar un poco de kayak.

En el video se ve como las hermanas tratan de coordinar movimientos y aventurarse por el agua, pero solo logran estallar de risa ante la falta de motricidad fina para poder lanzarse con ganas al remo. Marcelo Tinelli les grita indicaciones desde el puerto, pero no puede creer lo que ve. “Vayan a mar abierto” les dice, pero de suerte que ellas pueden ir con el remo para el mismo lado. El video de dos minutos y medio llegó rápidamente a las casi 400 mil reproducciones.

“Las personas con menos coordinación en el mundo 🤣🤣🤣”, escribió Mica, que para subir los ánimos del encierro dejó de lado el glamour junto su hermana. “Para que se entretengan un poco en este feriado y se deleiten con la falta de coordinación mia y de Candelaria 🚣🏽‍♀️🤣 (no podíamos remar de lo que nos reíamos ) Julio 2019 🔙”.

Los comentarios casi que son más graciosos que el mismo video. “Yo remando una conversación que no va a ningún lado 😂😂” escribió uno, "No sé si quedarme con “mar abierto”, “tomensela” o " cuidado con el poste marrón". Como que fueron, fueron y fueron pero no fueron a ningún lado jajajajaj. Tres veces lo vi, TRES!😂😂😂" ponía otro. “Dios mio me reí tanto, el papa enseñando como si fueran de 5 añitos 😂💟”, agregó otro usuario. Mientras uno hizo alusión a la voz que se escucha de fondo, que se cree es de Juanita sintiendo vergüenza ajena por sus dos hermanas mayores: “X: coordinen. Mica y cande: q hagamos lo q queramos dice”.