Brian Lanzelotta contó cómo fue el momento que compartió con La Princesita en el cumple la hermana del Kun

El jueves, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva debutaron en el Cantando 2020 pero su performance se vio opacada por la devolución que les hizo Karina La Princesita, una de las integrantes del jurado, que no fue precisamente de lo más cariñoso.

Luego, Lanzelotta tuvo un Instagram Live exclusivo de Ciudad, donde contó sobre sus sensaciones respecto a la primera performance, su vida familiar con su compañera Mariana César y su beba Roma de 6 meses.

A medida que avanzaba la entrevista, también habló sobre el cuidado de sus hermanos, su nuevo trabajo de repartidor de alimento balanceado para mascotas, el recuerdo de su “encierro” en la casa de Gran Hermano en 2015 y finalmente cómo fue aquel encuentro con Karina en el cumpleaños de Mayra, la hermana del Kun Agüero, mencionado en el certamen.

La entrevista en Instagram Live

-¿Cómo fue que estuviste en la casa del Kun Agüero en 201en la 7?

-En un momento de mi soltería estaba saliendo con una amiga de la hermana de Kun. Me la presentó Mayra, la hermana del Kun, y ese día era su cumple así que fui. Era en Zona Norte, había un montón de gente. No había visto que estaba Karina. Yo soy muy vergonzoso y cuando no conozco a la gente, peor. Era sapo de otro pozo.

-¿Cómo se dio el encuentro?

-En un momento, la hermana del Kun la llama a Karina y me la presenta. Y entonces ella dice: "Sí, yo lo conozco a él. Lo veía en Gran Hermano". Y me agrega: "Decías que Ángela Leiva canta mejor que yo", lo decía riéndose medio socarronamente como hace ella. Entonces le traté de explicar: "Mirá, me gusta más Ángela como artista, pero las dos son grandes artistas". Ahí ella me dice: "Igual, tranquilo, no pasa nada". Y se dio vuelta y se fue, no me dejó explicarle más. En ese momento la verdad es que me sentí como el cul... Estaba en un lugar en el que no conocía a nadie, aparte siempre soy súper educado. Me pareció que eso me lo podría haber dicho en otro momento, llamarme por teléfono cuando salí de GH, no sé. Eligió un momento en el que estábamos en una fiesta, yo me sentía sapo de otro pozo y me hizo sentir mal. Yo lo sentí así. Ponele que no fue así, pero yo lo sentí así. Es más, estuve a punto de irme del cumpleaños por eso. Entonces cuando ella decía eso de que se sintió mal, yo me acordé de esa situación en la que ella me hizo pasarla mal. Encima no tenía ningún fundamento para negarlo, se cae de maduro que es verdad lo que yo dije.

-Karina dijo que recordaba que en esa fiesta habían estado hablando un rato largo ustedes, ¿no fue así?

-¡No cruzamos palabra porque no me dio bola! Es más, me estuve por ir por esa situación. Me hizo sentir mal. Ya me sentía incómodo y viene ella y me hace sentir como el ort... Y encima no me deja explicarle. No lo había dicho despectivamente, era solo una opinión. Veo mucho rencor. Y a veces uno no opina con maldad. Quizás está acostumbrada a eso, pero yo no hablé con maldad. Ella como artista es buena, pero para mí Ángela es mejor. Es una opinión.

-¿Y qué pasó en el vivo de hace pocos días que Karina vio en el que te reías por cómo te imaginabas que sería el encuentro entre Ángela y ella?

-¡Me bardeó porque me reí en un vivo! No puede hacer eso. Me reí porque yo sabía lo que iba a pasar entre ella y Ángela, y fue así. Yo no estaba al tanto de que iba a pasar eso, pero conociendo que en la movida tropical estaba la rivalidad entre ellas por ser Ángela la “reina” y Karina, la “princesita”, me imaginé que iba a pasar eso. Ángela estaba en la postura de pedir disculpas, no entiendo para qué la siguió Karina. Y Ángela recibía todo y no levantaba la guardia, por eso yo salté también. La miro en un momento y tenía los ojos llenos de lágrimas pero no las quería largar para no quedar mal. Aparte era el debut, ¿no podía esperar un poco? Parece que se sentó en ese sillón para tachar pendientes de su lista negra. Si me preguntás, para mí salió perjudicada Karina.