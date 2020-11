Karina, La Princesita ya no es más una de las angelitas de Los ángeles de la mañana. Ángel De Brito fue quien contó esto ya que este viernes fue el último programa de la cantante tropical como panelista de LAM, según eltrecetv.com.ar.

El conductor admitió sobre La Princesita que "les quería comentar ya que estamos con nuestro bloque de Karina, voy a blanquear que Karina vino de invitada por esta semana. Vino por una semana, no es que la vamos a rajar. Así que mañana es el último día, lo acordamos así así con Karina”, explicó Ángel.

Karina, la princesita gentileza

Mariana Brey acotó enseguida “pero puede volver cuando quiera”. “Tiene las puertas abiertísimas. Era por una semana nada más”, aclaró el conductor.

Yanina Latorre bromeó que “por eso no te matamos”.

“Cuando todas me daban la bienvenida yo les quería decir, pero Ángel me pidió que no dijera nada”, reconoció Karina.

De Brito admitió que “yo le dije no me mate el misterio. Así que mañana se va a despedir del programa, como panelista, obviamente que va a seguir viniendo. Y tenemos una sorpresa. Mañana vas a cantar”.

“Va a cantar mañana con un invitado especial”, anunció Ángel. Mariana Brey dijo en chiste “pensé que ibas a decir con todas nosotras”.

“No, quiero seguir con buena onda”, cerró Ángel con la devolución de gentileza por el chiste.