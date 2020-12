Belen Francese en la entrada de su casa y con una cavada enteriza blanca: “Mi puerta siempre abre sueños”

Pasó el coronavirus, uno que otro escándalo, pasó la fecha en la que se iba a casar (sin poder hacerlo aún) y hace poco debutó en su nueva obra de teatro. Este año fue intenso para Belén Francese. Aún así la actriz se muestra ilusionada en la puerta de su casa donde posó con un traje de baño blanco muy cavado y donde dejó un mensaje de amor para todos.

“Mi puerta siempre abre sueños e ilusiones lluvia de corazones”, escribió ella y recibió mensajes de todo tipo además de más de 60 mil “me gusta” que se fueron acumulando en 48 horas.

Decidida a encontrar el lado luminoso de la vida, Francese anunció que antes de que termine este año se casará con su novio mendocino. “Fue un año muy atípico y no pudimos hacer la fiesta pero estuvimos hablando con Fabi y vamos a hacer un casamiento íntimo, con el protocolo y lo poco que se puede hacer ahora en pandemia. Después, más adelante, haremos la añorada fiesta. No nos queremos quedar con esa sensación de que no la pudimos cumplir. Lo vamos a hacer pero cuando se pueda y ahora haremos algo tranquilo e íntimo”, comentó la actriz dos semanas atrás.

Sobre su fiesta de casamiento ella aclaró que la hará en Mendoza y en una bodega apenas se pueda. “Nuestra idea es hacerla en una bodega en Mendoza y aprovechar esos paisajes espectaculares. Mendoza es como mi segundo hogar, viajamos seguido y queremos hacer la fiesta allá” comentó y sobre la ceremonia por civil dijo: “Esta semana vamos a definir la fecha con el registro civil pero será antes de que termine el año. A más tardar la semana que viene me dirán la fecha y será aquí, en un Registro Civil de la Capital Federal. Va a ser muy íntimo y estoy tan contenta. Fue un año muy especial, difícil para todos y quiero coronarlo de la mejor manera”.