Barby Franco desconcertada con el regalo de cumpleaños que le hizo Fernando Burlando

A diario, Barby Franco (29) se presenta en el estudio de Pampita Online y cuando la modelo hace su ingreso y –en diálogo con Pampita- relata alguna anécdota que vivió con su pareja, el conocido abogado Fernando Burlando (55), con quien convive en Barrio Parque.

Esta vez, la joven volvió a hablar de su cumpleaños, celebrado el pasado 22 de octubre, porque quiso aclarar que el letrado –finalmente- sí le dio un regalo y contó que se trató de una singular elección, según Paparazzi.

“Trajo una caja re grande, y andaba con eso de un lado para el otro. Decía ‘para Barby’ y yo no entendía mucho que había”, dijo primero poniéndole una cuota de misterio al relato. “Ahora se lo adueñó y anda con eso de un lado para el otro”, prosiguió.

“¿Sabés lo que era?”, le preguntó a la conductora con un tanto de indignación. “Me regaló una Biblia. Me había entusiasmado con que era el libro para firmar”, se apuró a revelar.

Mostrándose indiferente al obsequio, y mientras Pampita resaltaba que estaba bueno tener una Biblia en la casa, Barby Franco concluyó: “No creo en ninguna religión, creo que se la regaló para él. La usa todos los días. No sé qué le pasa. Burlando me dijo que estaba bueno y que la empezara a leer”.

A pesar del original regalo, lo que sí hizo Burlando y logró conmover a su chica fue dejarle un tiernísimo mensaje de cumpleaños. “Sin límite cada día más y más en mi vida. No hay forma de describir la felicidad que das, porque si lo hago queda siempre pequeña”, comenzó. “No hay obra o postal que exponga un mínimo de lo que me haces vivir día a día!!! Felizzzz cumpleee amorrr”, finalizó. Y ella, conmovida, respondió: “Lloro. Gracias amor mío”.