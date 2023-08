Así luce hoy Sasha Meneghel, la hija de 25 años de Xuxa que es modelo e influencer

Sasha Meneghel es la única hija de Xuxa y la rompe como modelo e influencer. La joven tiene 25 años y más de 8 millones de seguidores en Instagram con quienes comparte sus mejores fotos y videos de las producciones que realiza para diferentes marcas que la buscan por su belleza y profesionalismo.

La modelo brasileña está casada con João Figueiredo su novio de años y cantante de góspel, con quien contrajo matrimonio en 2021 en una celebración íntima en Angra dos Reis.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

La joven nació el 28 de julio de 1998, en Río de Janeiro. Sus padres, Maria da Graça Xuxa Meneghel y el actor, Luciano Szafir, están separados desde que ella tenía cuatro años y mantiene una excelente relación con ambos.

Sasha es muy compañera de sus padres y lo demuestra en los posteos que comparte en sus redes. Incluso, les pidió a los dos que la acompañaran a altar el día de su casamiento.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

Desde muy pequeña mostró su pasión por el modelaje. Incluso, estudió moda en el Parsons The New School for Design, de Nueva York. Además, como su mamá, arrancó con su carrera en Estados Unidos y luego de convirtió en una de las modelos más destacadas de Brasil y en una importante influencer.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

Sasha Meneghel y un carrera prometedora como modelo internacional

Sasha desde que era una niña y hasta su adolescencia acompañó a su madre y disfrutó de la exposición en diferentes programas de televisión y teatro. Sin dudas, heredó de su madre la pasión por lo artístico y con los años, supo hacer su propio camino hasta ser conocida por su propio nombre, no solo por ser hija de una de las más grandes estrellas.

Alejada del entretenimiento, que fue la carrera que hizo su madre como “la reina de los bajitos”, la joven demuestra ser una gran modelo y una influencer que sabe imponer tendencias con los outfits que utiliza.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

A diario, comparte con sus fans fotos de sus producciones y cosecha miles y miles de “me gustas” y comentarios con cada posteo que sube a sus redes. Además, allí abre las puertas de su intimidad y muestra todo sobre sus viajes y de su marido, de quien asegura estar muy enamorada.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa.

Seguí leyendo