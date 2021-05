Se casó la hija de Xuxa y ella la acompañó en su caminata hacia el altar

Las buenas noticias también llegan desde Brasil. Y es que ni la pandemia pudo frenar el momento más feliz de la vida de Xuxa: el casamiento de su hija Sasha Meneghel, en una hermosa celebración en la playa de Angra dos Reis, a orillas del mar.

La joven de 22 años dio el sí ante João Figueiredo, el cantante de góspel con el que está comprometidos desde noviembre y de novios, desde principios del 2019. Si bien ambos vivían en Estados Unidos, eligieron su país natal para sellar su amor.

Los tortolitos pasaron por el registro civil el 14 de mayo y ese mismo día, la joven compartió en redes sociales: “Me casé con mi mejor amigo. Pasaré el resto de mi vida sonriendo a tu lado. Prometo amarte y cuidarte para siempre. Sasha Meneghel Szafir Figueiredo”.

Unos días después, la pareja realizó una boda religiosa de ensueño, en la que lucieron trajes de ensueño y demostraron el amor que se tienen. Xuxa fue quien acompañó a su hija hasta al altar, en compañía de su ex pareja y padre de Sasha, Luciano Szafir.

“Su felicidad es la mía. Que Dios te dé más y más momentos de felicidad, te amo infinitamente”, escribió la artista brasilera en su cuenta de Instagram y compartió varias fotos del casamiento de su quien siempre será su bebé, según aseguró.

En una entrevista pasada con Teleshow, Xuxa habló su única hija: “Sasha es la cosa más linda del mundo, por dentro y por fuera. Está estudiando moda en Nueva York y está muy bien. Ahora está en el segundo año y medio de su carrera en la Universidad de Parsons, la segunda facultad más importante de diseño del mundo. Le gusta demasiado lo que hace. El primer año la invitaron para hacer una colección, el segundo para hacer diseño de joyas. Sabe muy bien lo que quiere. No sé si va a ser una gran diseñadora, a no ser que lo quiera mucho. Desde muy pequeña supe que este camino no era lo que ella quería. Y si ella no lo quiere, yo menos. Quiero verla feliz. Ahora, si un día cambia de opinión, haré lo que sea para que lo consiga”.