Alex Caniggia y sus “pastelitos” dulces que nadie quiso probar en “Masterchef Celebrity 2″

Alex Caniggia es el protagonista de un rumor que no sabe a ciencia cierta qué pasará. Y es que tras la versión de una renuncia a “Masterchef Celebrity 2″, los televidentes lo siguen viendo cocinar y generar repercusión con sus actitudes y preparaciones.

Si bien tiene muchos seguidores y fanáticos que aplauden sus actuaciones, hay quienes no toleran sus dichos ni actos y pierden la paciencia al verlo en el reality de Telefe. Germán Martitegui es de este segundo team y lo demostró este martes por la noche, cuando los participantes debieron preparar pastelitos dulces de membrillo o batata y darles su toque personal.

Alex se desempeñó bien en su isla, logró una masa “espectacular” según lo remarcó el jurado, pero a la hora de presentar el plato final sorprendió a todos por el lamentable aspecto. Donato De Santis y Damián Betular pusieron caras de desagrado ante “los pastelitos” de Caniggia y probaron apenas.

Y al llegar el momento de Germán, él lo fulminó: “Te acordás cuando te felicité y te dije ‘ojalá que prime la modestia y la inteligencia”, le dijo y Alex quiso justificarse: “Pero... bueno es pastelería”.

“De acá a la final va a haber un montón de pastelería, entonces, no vas a llegar a la final”, replicó el jurado y el mediático soltó. “Es una desgracia para ustedes, pero bueno...Perdón televidentes si no llego a la final”.

“Perdón televidente, pero yo esto no lo voy a comer”, sostuvo Martitegui y sumó: “No es un pastelito y no tiene la forma, ¿vos podés comer uno?”. Una pregunta que puso en apuros al participante y no tuvo más opción que probar su plato: “¡Es una delicia!”.

“Yo estoy convencido que vos lo podés hacer bien, pero no lo hiciste bien porque no se te canta”, concluyó el chef enojado.