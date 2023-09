Antonela Roccuzzo lució una estilosa chaqueta rosa escotada y se robó todas las miradas

Antonela Roccuzzo acostumbra a dar de qué hablar con sus posteos en redes. Esta no fue la excepción, ya que recientemente, la esposa de Lionel Messi subió dos fotos con un look muy particular que generó cientos de reacciones.

La influencer argentina suele frecuentar sus plataformas digitales. Generalmente, sus publicaciones van destinadas a todo lo que tenga que ver con la moda. Además, aprovecha su alcance para difundir productos específicos, obtenidos gracias a sus colaboraciones con empresas.

Antonela Roccuzzo lució su look en redes

También, Roccuzzo es muy apegada a su familia y círculo más cercano. A menudo, enseña fotos y videos con su actual esposo, sus tres hijos y amigos, con los que suele frecuentar en distintos lugares del mundo.

Hace pocas horas, Antonela estuvo en boca de todos, luego de subir dos fotos a su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 36 millones de seguidores. En imágenes, se la pudo ver con un chaleco color rosado, acompañado de un pantalón de jeans.

Antonela Roccuzzo encendió las redes

Rápidamente, la publicación alcanzó los miles y miles de me gustas. Asimismo, obtuvo cientos de comentarios de personas que la sigue, halagándola por su impactante belleza y sus dotes como modelo.

“Muy diosa”, “La mujer más hermosa y sencilla”, “Bella”, “Diosaaa”, “La reina”, “Qué mujer”, “Hermosa mal”, “La más hermosa”, “Divina Anto”, “Bomba total, simple y amorosa”, “Bonitaaa”, “Qué linda Anto”, fueron algunas de las palabras que le expresaron sus followers.

Anto Roccuzzo mostró al nuevo perro de la familia

Antonela Roccuzzo paralizó todo Miami e Instagram con un look total black

Desde que Lionel Messi y su familia se instalaron en Miami, Antonela Roccuzzo está teniendo un marcado cambio de estilo. Mientras que en París elegía looks mucho más formales, en la ciudad estadounidense la gama de colores que usa se amplió por completo.

Si bien Antonela apuesta por colores pastel o rosa, para esta ocasión, la influencer argentina sorprendió a sus seguidores con un look total black con el que marcó tendencia y se robó todas las miradas.

Para completar su look, Anto optó por un hairstyle con el pelo suelto y raya al costado, que lo completó con bucles sutiles. Un make up natural con delineado estilo eye cat, iluminador en las mejillas y un gloss tono nude en los labios. Finalizó su apuesta con una cartera Dior.

Anto Roccuzzo paralizó la web con su atuendo total black

Anto Roccuzzo paralizó la web con su atuendo total black

Los memes por el bronceado de Anto Roccuzzo.

Seguí leyendo