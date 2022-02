Ailén Bechara se adelantó a San Valentín con un conjunto claro que enamoró a todos

El lunes es 14 de febrero y la mayoría de las parejas celebrará el Día de San Valentín; flores, bombones, cartas y prendas especiales son de los obsequios más entregados pero otra excelente opción es una cena, de a dos, en un lugar preparado para la ocasión.

Esa fue la opción de Ailén Bechara aunque se adelantó unos días y comenzó a festejar el día del amor el jueves por la noche. En su cuenta de Instagram, la blonda se mostró en un restaurante y bar de la coqueta zona de Puerto Madero junto a su marido Agustín Jiménez.

Su elegancia y comodidad se notaba a primera vista pero lo que muchos de sus 2.2 millones de seguidores notaron fue su increíble Total White elegido para la ocasión. Con prendas frescas en su mayoría de color blanco y su pelo peinado hacia atrás con efecto de estar húmedo, Ailén cautivó.

Ailén Bechara y un look total white que enamoró a todos en Instagram

Antes de escoger la mesa para disfrutar de una exquisita cena y una copa de vino tinto, Bechara se puso un saco sastrero y posó en medio de la peatonal para poder mostrar el look general.

A un palazo color amarillo suave le sumó un corsé blanco con breteles, además de plataformas que quedaron tapadas por el pantalón escogido, una cartera blanca con detalles dorados, una cadenita con una piedra azul y aros en forma de argolla.

Tan cómoda estuvo Ailén durante la velada que jugó con sus fanáticos: “Noche soñada de jueves en la city! Uds que planes?!”.

Ailén Bechara “dejó de comer” cuando la eligieron para estar en televisión

La modelo compartió su experiencia con la anorexia y la bulimia cuando fue secretaria en el programa de Guido Kaczka, en 2011.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia se refirió a su vivencia respecto a las imágenes corporales que muestran los medios de comunicación y las exigencias estéticas a las que están sometidas tanto hombres como mujeres. Con una foto en su debut en “A todo o nada”, escribió:

Ailén Bechara se refirió a la anorexia y la bulimia

“Hasta las 20 horas, que terminaba el programa, yo comía una barrita de cereal como mucho, y una vez que llegaba a casa me atraconaba con un montón de comida”, recordó y sumó: “También entrenaba mucho y hasta dejaba de ir a reuniones sociales para no comer. Luego de esta etapa, aumenté 10 kilos en meses. No podía encontrar el fucking equilibrio. Yo necesitaba calmar mi ansiedad y mis atracones día a día. Caí en médicos, uno de ellos me recetó anfetaminas. A los dos meses no podía salir de la cama”.

“Hoy con 30 años, y un poco las cosas más claras, con muchas horas de terapia encima y Nutricionistas pude salir adelante. Encontrar ese equilibrio. Poder conocer mi cuerpo. Qué me hace bien y qué no”, se lee en el extenso mensaje publicado (Leelo completo acá).