Agustín Funes es el hijo de Débora Pérez Volpin y debutó en radio con Quique Sacco

El hijo mayor de la periodista fallecida y Marcelo Funes tuvo su primera aparición en Radio Del Plata junto a Enrique Sacco con quien mantiene una relación muy especial.

Consultado sobre su percepción en su primer programa de radio Agustín comentó: “Sin duda mamá me transmitió algo sobre el periodismo. La carrera de comunicación, que es la que estudio y me quedan un par de años para recibirme, la empecé originalmente porque tenía esa influencia en casa. Por mamá y por papá. Por supuesto que ella me inspiró en un montón de cosas. Aunque estoy haciendo mi camino, y no sé dónde terminaré ni cómo, pero es una compañía que tengo siempre”.

El futuro periodista realiza una columna sobre viajes en “De lado a lado”, el ciclo que conduce Sacco de lunes a viernes de 18 a 20 horas por Radio Del Plata.

Sacco se mostró feliz por la incorporación del hijo de su ex mujer y comentó: “Esto surgió a partir de sus méritos, por su cuenta de Instagram @volamosyvenimos. Me pareció muy interesante lo que hacía con los viajes. Se lo propuse, le gustó y se animó”, contó el conductor.

El periodista y Agustín tienen una excelente relación que nació y se fortaleció en los siete años que la pareja estuvo unida. Luego del fallecimiento de Débora, Enrique resultó ser un pilar fundamental para el joven y su hermana.

Actualmente Enrique Sacco fue diagnosticado con COVID 19 y se encuentra aislado con todas las medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud de la Nación para evitar futuros contagios.