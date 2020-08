Adabel Guerrero quiso mostrar su talento para la danza y sufrió una aparatosa caída

Adabel Guerrero todavía no hace pie en el “Cantando 2020”. La expresión podría tomarse literal, ya que en la noche del lunes quedó desparramada en piso después de ser desafiada por Moria Casán para mostrar su talento para la danza.

La segunda presentación de la bailarina junto a Leandro Bassano, cantando “Será que no me amas” de Luis Miguel, no agradó demasiado al jurado, principalmente por la One, quien además de remarcar algunos aspectos vocales le hizo algunas observaciones sobre la puesta en escena y la coreografía.

Adabel y la diva ortomolecular se cruzaron por la crítica y la morocha le terminó diciendo a la jurado que no necesitaba su aprobación. “Bueno, este es un show competitivo”, le remarcó Moria. “Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. La vez pasada a Nacha (Guevara) no le gustó la coreo y yo como una profesional vengo y la chequeo. Maestra soy. Soy profesora de danzas clásicas…”, estaba diciendo la concursante, cuando Casán la interrumpió con un desafío.

“¡Igual que yo! ¡Españolas, americanas y nativas! ¿Te acordás que te dije que me hagas una pirueta en dehors? ¿Me la podés hacer?”, pidió la jurado. Sin achicarse ante la propuesta, Guerrero mostró su formación.

Sin embargo, la pista un tanto húmeda por la desinfección del coronavirus y el calzado que llevaba puesto le jugaron una mala pasada y la bailarina terminó desparramada en el piso sin que nadie pudiese levantarla por el protocolo de Covid-19.

Finalmente, Ada se levantó con la frente en alto y de nuevo de pie pudo completar alguno de los movimientos básicos de la danza que le seguía solicitando la lengua karateca de la farándula.