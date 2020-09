Adabel Guerrero amenaza con arrancarle la lengua a Moria Casán

Adabel Guerrero fue una de las eliminadas del Cantando 2020 y desde que comenzó como panelista en La Previa del Cantando no para de comentar lo injusta que fue esa decisión, señalando siempre a Moria Casán como la perpetradora. Desde allí junto resentimiento contra la jurado, que además no para de tirar palos contra la bailarina. “Conmigo es una mala persona”, declaró en el programa Guerrero. Incluso la acusó de machista: “Vos tenés un falo en la mano porque seguramente te falta el falo”.

En un móvil con Los Ángeles de la Mañana, La One aseguró que la participante se había hecho diversas intervenciones estéticas a causa de su ex novio, Marcelo Durán. Pero este fue solo el pie que Guerrero necesitaba para presentar batalla.

“Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hablar. Me había puesto contenta porque el otro día en Cantando 2020 no nombró el tema y dije ‘bueno se ubicó y no habló de lo que yo pedí que no hable’, pero te das cuenta que es una mala mina”, comenzó diciendo la ex participante, explicando que quien quiere generar polémica con el tema es Moria, que no deja pasar una sola oportunidad para apuntar contra ella. Incluso mostró al aire que la relación con su ex es muy buena y en ocasiones se siguen texteando después de tantos años para saber como esta el otro.

Pero a medida que hablaba la rienda se le iba soltando, hasta que finalmente estalló diciendo: “Yo creí que iban a pasar el tape del Cantando donde ella cerró diciendo que yo seguramente tenía problemas en mi familia. Lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a hablar de mi familia porque te arranco la lengua y me la como. Te lo digo de verdad: no vuelvas a hablar de mi familia. Es lo único que te voy a volver a pedir. Esto es entre nosotras dos en todo caso”. La amenaza sorprendió a todos los que la acompañaban.

“Para mí no sos nada y yo no soy nada para vos, pero te digo que arruinaste mi estadía en el Cantando y no es la primera vez que me tocás este tema de que yo estoy como resentida. Sí, estoy como resentida con vos y mal”, dijo cerrando su veredicto sobre La One.