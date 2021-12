Acusan a Coti Sorokin de no pasar tiempo con sus hijos por estar con Cande Tinelli

Cande Tinelli y Coti Sorokin están súper enamorados y, desde que blanquearon su relación, no dejan de demostrar el amor que se tienen a través de las redes sociales. Pero hay personas que no están muy conformes con esto y una de ellas es la ex del cantante, quien asegura que le restó atención a sus hijos por estar con su novia.

Según adelantaron en Intrusos, este podría ser un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo. Es que la exesposa de Coti, Valeria Larrarte, está furiosa con el artista y la hija de Marcelo Tinelli.

En el segmento Los Escandalones, Rodrigo Lussich, adelantó que “el tema judicial de división de bienes y los millones que tiene Coti, que generaron juntos, ya está resuelto”.

“El problema que se presenta y que viene del lado de la ex de Coti, del lado de ella aseguran con sus argumentos que él no le da mucha bola a sus hijos y que les armó una habitación en el vestidor de su casa”, afirmó Rodrigo Lussich.

Y añadió: “El tema es que ella dice que pasa mucho tiempo con la hija de Tinelli, Cande, y le da poca bola a sus hijos. Pero eso lo dicen del lado de ella. No sabemos si es verdad”.

La cantante se mostró en su cumpleaños con su pareja, el músico Coti

Cande Tinelli desató toda su furia para defender a su hermana

A Mica Tinelli, la hermana mayor de Cande Tinelli, se le inundó la casa a causa de las intensas lluvias. Esto provocó que el agua atentara contra el piso de madera laqueada (uno de los mas delicados), y la joven pidió ayuda y consejos a través de las redes.

Este pedido, desató una polémica ola de críticas que molestaron a ambas hijas de Marcelo Tinelli, pero principalmente a Candelaria, quien no dudó en salir a defender a su hermana.

“En el orto. Resentidos de mierda todos los que se toman el tiempo de bardear, son una manga de infelices. Pobre de sus vidas. Ah, y no se metan con mi hermana, gracias”, expresó la novia de Coti Sorokin.

“Nadie nace con una vida perfecta. Simplemente hay que hacer algo con la vida que tenemos”, remató Cande.