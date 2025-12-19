Se realiza este viernes la Noche de las librerías: cuando la lectura sale a la calle

Esta tarde noche , a la hora en que el ritmo de la ciudad comience a aflojar, en el Centro mendocino se desplegará La Noche de las Librerías , esta suerte de Feria del Libro callejera que se repite cada año desde 2016. A partir de las 18 hs y hasta las 0, Mendoza celebrará esta nueva edición de un evento que desde hace casi 10 años propone sacar los libros a la calle y convertir la lectura en una experiencia compartida, abierta y festiva.

Durante seis horas, las veredas, esquinas y paseos del microcentro se transformarán en un gran circuito cultural al aire libre. Las librerías participantes desplegarán sus mesones hacia la calle, invitando a vecinos, vecinas y turistas a recorrer catálogos, hojear novedades, descubrir autores y dialogar con quienes sostienen, día a día, estos espacios fundamentales para la vida cultural de la ciudad.

El espíritu de la Noche de las Librerías es claro: romper con la idea de la lectura como una práctica solitaria y silenciosa, para convertirla en un acto colectivo, atravesado por el encuentro, la conversación y la curiosidad. En ese marco, la programación incluye charlas y disertaciones con escritores e ilustradores mendocinos, presentaciones de libros, sorteos, regalos y promociones especiales, además de actividades especialmente pensadas para niñas y niños.

La propuesta no se limita a un solo público ni a un único género. Habrá literatura infantil, juvenil y para adultos; narrativa, poesía, ensayo, historieta y libros ilustrados; autores consagrados y voces emergentes. La diversidad de formatos y miradas refleja no solo la riqueza del campo editorial local, sino también la vitalidad de una comunidad lectora que encuentra en estos eventos un espacio de reconocimiento y celebración.

En algunos tramos del recorrido, la experiencia literaria se combinará con café y degustaciones de vino, sumando aromas y sabores a una noche que apela a todos los sentidos. Esa mixtura —libros, charla, bebida compartida— genera un clima distendido que invita a quedarse, a escuchar, a conversar y a dejar que la lectura dialogue con el placer del encuentro.

Las librerías adheridas a esta edición conforman un mapa amplio y diverso del ecosistema librero mendocino: Libros Iván Miszei, Mi Librería, Ludditas, Mendieta Libros, Cúspide, Rayuela, García Santos, Locuramagic Comics, Librería Metafísica, Centro Internacional del Libro, Ágape Mendoza, AM Libros, Librería Pública Gildo D’Accurzio, Red Ribbon y la Librería Universitaria. Cada una aportará su impronta y sus propuestas, enriqueciendo un circuito que se puede recorrer de punta a punta o disfrutar por tramos, según el ánimo y la curiosidad de cada visitante.

Más allá de la programación puntual, la Noche de las Librerías se inscribe en una tradición de políticas culturales que buscan revalorizar el espacio público como lugar de encuentro y circulación de saberes. En tiempos dominados por la velocidad digital y el consumo fragmentado de contenidos, la propuesta apuesta por la pausa, la conversación y el contacto directo con el libro como objeto y como experiencia.

El trabajo de las librerías independientes

También es una oportunidad para visibilizar el trabajo de las librerías independientes, verdaderos nodos culturales que sostienen la bibliodiversidad y acompañan a lectores y lectoras en sus búsquedas. Sacarlas a la calle, hacerlas dialogar entre sí y con el público, es una forma de reconocer su rol en la construcción de una ciudad más activa, curiosa y participativa.

Así, la Noche de las Librerías vuelve a consolidarse como una celebración de la lectura, la cultura y el encuentro ciudadano. Una invitación a caminar la ciudad con otros ojos, a dejarse llevar por una tapa, un título o una conversación inesperada, y a confirmar —una vez más— que los libros siguen siendo protagonistas esenciales

de la vida urbana.

Algunas presentaciones de la Noche de las librerías

García Santos Libros

A las 19: Presentación de Fri, libro de poemas de Rubén Valle. Invitado: Marcelo Fernández Mosri (guitarra).

A las 20.30: Presentación de Roberto Juarroz: la palabra necesaria, de Jaime Correas. Conversación con Julián Imazio y Chino Belloso.

A las 22: Recital poético. Con: Sergio Morán, Melissa Carrasco, Andrea Marone, Natalia Greta Martínez, Yamil Al Nayar, Fabri Graselli y Colectivo Write Like A Girl.

Iván Miszei Libros

A las 18: Fabián Renna presenta su libro Nueve relatos invisibles para no volver.

A las 18.30: Presentación del libro Tristezas de la despedida, de Ricardo Daniel Ríos.

A las 20: Presentación de los libros Reinventando Mundos l y ll, por Antonella Gioachini (caracterizada por su reconocido personaje de Alicia)

A las 21: Presentación del libro La defensa del hombre gato, por el abogado defensor de Gil Pereg, Maximiliano Legrand.

Librería Universitaria

A las 19: Maridaje de arte y vinos. Presentación de Film Andes, la Hollywood argentina con vino ChacChac Suavignon Blanc. Conversan: Javier Ozollo y Sergio Sánchez

A las 20: Maridaje: presentación de Arte y vida de Galina Tolmacheva con vino Cabernet Franc de Chac Chac. Conversatorio con Ariana Gómez y Lucía Castellino.

A las 21: Maridaje. Presentación de Esto no es un desierto con vino Malbec de Chac Chac. Lecturas con Ika Fonseca.

Centro Internacional del Libro

A las 19.30: Presentación de Diario de un asalto, de Fernando Montaña.