La Academia de Letras despidió a la catedrática Emilia Puceiro

La Academia Argentina de Letras, que preside el poeta Rafael Felipe Oteriño, realizó una ceremonia para despedir a la profesora e investigadora en Literatura e integrante honoraria de la institución, Emilia Puceiro Zuleta, fallecida a los 100 años, el sábado 27 de septiembre.

El deceso de la profesora de Literatura ocurrió dos días después del homenaje que la Academia le hiciera en celebración de su cumpleaños número 100, que se había producido el pasado 24 de septiembre. En la reunión hablaron el presidente de la Academia Oteriño; el académico de número Antonio Requeni, y el académico correspondiente con residencia en Mendoza Jaime Correas, que leyó su discurso titulado "Emilia de Zuleta, la pasión de enseñar y de vivir".

Puceiro fue elegida académica de número por los miembros de la Academia Argentina de Letras el 13 de septiembre de 2001. Ocupó el sillón «Calixto Oyuela» —en el que anteriormente se habían ubicado Atilio Chiáppori, Rodolfo Ragucci y Raúl Castagnino— hasta el 24 de octubre de 2019, cuando pasó a ser miembro honoraria.

El encuentro de recepción pública como académica de número se realizó el 27 de junio de 2002. En el boletín informativo de la AAL número 263-264, figuran los discursos de aquel acto, en el que Pedro Luis Barcia y Alicia Jurado se refirieron a la homenajeada, mientras que la profesora que vivió y enseñó en Mendoza se refirió a "Alfonso Reyes y la función de la crítica".

Emilia Puceiro es autora de diversos artículos publicados en distintos números del boletín de la Academia de Letras.

La despedida a Emilia fue cubierta por distintos medios informativos nacionales y de Mendoza, como La Nación, diarios Los Andes y Uno, de Mendoza, y "Mendoza Post" y Memo.