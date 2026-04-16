16 de abril de 2026 - 11:29

Fanzinoteca: la Biblioteca Ricardo Tudela del MMAMM abre un espacio especializado en artes visuales

El nuevo sector del Museo Municipal de Arte Moderno preservará publicaciones autogestionadas. Este espacio cultural busca promover la memoria artística local mediante el acceso gratuito a más de cien ejemplares de producción independiente.

Se inaugura una fanzinoteca en la biblioteca Tudela del MMAMM.

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Se inaugura una fanzinoteca en la biblioteca Tudela del MMAMM.

Se inaugura una fanzinoteca en la biblioteca Tudela del MMAMM.

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Los Andes | Redacción Cultura
Por Redacción Cultura

La Ciudad de Mendoza se prepara para un hito en su oferta cultural. Este viernes 17 de abril, a las 18:30 horas, la Biblioteca Ricardo Tudela —perteneciente al Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM)— inaugurará la primera Fanzinoteca de la provincia dedicada exclusivamente a las artes visuales. El espacio funcionará dentro del Espacio Cultural Plaza Independencia y tiene como objetivo principal la conservación, consulta y difusión de producciones editoriales autogestionadas.

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La apertura de esta colección contará con la participación del investigador Nazareno Bravo, quien ha sido el responsable de recopilar el material que da origen a este fondo. Esta iniciativa es fruto de un convenio de colaboración institucional entre el CONICET, el MMAMM y la Biblioteca Ricardo Tudela, impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Una colección sobre arte surgida en el Conicet

La colección inicial se desprende de una extensa investigación desarrollada por Bravo dentro del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET). Durante más de una década, el investigador se ha dedicado a registrar experiencias de autogestión cultural en Mendoza, logrando reunir cerca de 800 títulos. De ese total, la Biblioteca Ricardo Tudela incorporará más de 100 fanzines que se centran específicamente en la ilustración, la historieta y el cómic, alineándose así con el perfil artístico de la institución.

El fanzine es definido en este contexto como una herramienta de comunicación profundamente democrática y artesanal. Según explicó Nazareno Bravo, este formato permite a los artistas resolver sus obras con los medios a su alcance, sin depender de editores externos o procesos industriales.

Esta dimensión participativa facilita que la expresión no dependa únicamente de habilidades técnicas en dibujo o escritura, sino de la necesidad intrínseca de comunicar una idea.

Otros espacios de la Biblioteca Tudela

Con la creación de la Fanzinoteca, la biblioteca municipal no solo brindará un espacio para la lectura, sino que se proyecta como un centro de referencia para talleres, presentaciones y encuentros vinculados a la edición independiente.

Al sumarse a la hemeroteca y mangateca ya existentes, la Biblioteca Ricardo Tudela reafirma su rol fundamental como garante del acceso a la memoria y la promoción de las expresiones artísticas locales, protegiendo obras que, por su naturaleza independiente, suelen ser difíciles de encontrar en los circuitos comerciales tradicionales.

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