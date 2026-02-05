5 de febrero de 2026 - 00:05

Dos pinturas de Cristina Pandolfi

La artista, que se ha formado de manera paralela a su profesión de ingeniera agrónoma, muestra dos vertientes de su arte.

Diseño sin título (48)
Foto Cristina Pandolfi
Foto:

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Cristina Pandolfi se ha sumado a la Convocatoria de Los Andes a artistas y autores que quieran dar a conocer sus obras. Ella eligió, para adherirse a esta propuesta, mostrar dos pinturas de dos vertientes diferentes de su tarea, que acá compartimos para los lectores de Los Andes.

Una obra de su vertiente abstracta.

20240824_114151 C PANDOLFI Obra Abstracta

Una obra de su vertiente figurativa.

C PANDOLFI Obra Figurativa
La artista, en sus propias palabras

Soy Cristina Pandolfi, ingeniera agrónoma, amante del arte y de la naturaleza, en especial del paisaje mendocino. Mis cuadros fluyen hacia dos vertientes: la figurativa y la abstracta.

A partir de 2014 y durante varios años he tomado clases con el artista plástico mendocino Enrique Testasecca, reconocido por sus interpretaciones del paisaje de nuestra provincia.

Foto Cristina Pandolfi

He alternado con períodos en los talleres de artes plásticas de Aulas de la Universidad Nacional de Cuyo con la profesora Mirna Recabarren.

También he realizado talleres con la destacada pintora Gabriela Cabeza en los que exploré el apasionante mundo de pintar al óleo con la técnica de esgrafiado.

Actualmente me encuentro asistiendo al taller de la artista mendocina Pery González Ruiz, que abarca diferentes formas de expresión.

