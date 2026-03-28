Convocatoria de Los Andes: Un extraño encuentro, un cuento de Alberto Ramón Lovos

Yo estaba en el bar, igual que Fabio, aunque no tuve la fortuna de que justo transitara una chica por el lugar, para que yo la mirara al pasar… esa suerte está destinada para unos pocos, me dije, mientras revolvía el café y me enredaba en uno de mis acostumbrados divagues. Además, los diez o quince hombres que jugaban a las cartas o al dominó, y ocupaban todas las mesas disponibles en el local se veían tan concentrados en sus partidas, que eran indiferentes a lo que hacían o decían sus ocasionales vecinos. Creo que ni siquiera una chica con un libro en la mano habría llamado su atención como para dedicarle una canción, como hizo el poeta… menos aún, con la tenue y persistente llovizna invernal que enfriaba la noche del domingo.

No sabía por qué la lluvia y los domingos, una más que otra o ambas cosas a la vez, me ponían melancólico y triste, al borde del llanto, un sentimiento que aún hoy no logro explicar. Esa noche, la soledad y la nostalgia se apoderaron de mí y me envolvieron de tal forma que me llevaron de la mano a varios pasajes de mi vida y a otra de mis habituales distracciones: recordé a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos que ya habían partido, algún amor que no fue, algunos que sí fueron… y mientras paseaba despreocupado con mis pensamientos, la realidad me indicaba que el café se había enfriado. Al mismo tiempo, y sin que yo lo advirtiera, un hombre se acercaba silencioso, observando a un lado y a otro, buscando un lugar donde ubicarse. Casi sin mirarlo y sin pensar, por simple cortesía, le ofrecí compartir mi mesa, cosa que aceptó de inmediato dándome las gracias. Llamó al mozo, pidió un café y yo repetí el mío, y mientras se quitaba los guantes y el abrigo, yo lo observaba detenidamente.

—¡Es él! —me dije, aprovechando mi excepcional capacidad natural para recordar y distinguir a las personas por su fisonomía.

—¡Sí, es él! —volví a decirme, en una especie de charla profunda que tengo a veces conmigo mismo.

—¡No hay dudas, es él! —me repetí una vez más, entre sorprendido y decepcionado: la sorpresa fue porque hacía mucho tiempo que no lo veía y encontrarme con él, de casualidad, en un bar de las afueras de la ciudad, era por lo menos un hecho increíble e inesperado; y la decepción fue porque él siempre vestía muy bien, tenía un porte elegante y muy buena presencia y ahora se lo veía algo descuidado, con una barba de tres o cuatro días y una profunda y desorbitada mirada. No fuimos grandes amigos, pero estaba casi seguro que era él. Todavía el agua de la lluvia, discurría lentamente viboreando entre los ensortijados cabellos de su incipiente calvicie, propia de sus setenta y tantos años. Vestía un viejo y arrugado traje de color gris, una camisa celeste con el cuello desprendido y una corbata azul con círculos rojos que hacía juego con el traje…por lo vieja y arrugada. Bebía su café nervioso, con exagerada fruición, saboreando la infusión, pero haciendo el ruido característico cuando se succiona el líquido y hay un pasaje, casi imperceptible, del pocillo a la boca. Otra característica de este personaje era que hablaba desordenadamente, saltando de un tema a otro, sin ningún tipo de conexión y yo, un especialista en hablar atropelladamente, me sentía incómodo al no poder seguirle el ritmo de su singular soliloquio. Para resumir el concepto podría decir que nos juntamos, sin querer, dos personas a las que nos gustaba hablar y ninguna de las dos sabía lo que estaba diciendo el otro. En esas circunstancias, no me pareció oportuno interrumpirlo para presentarme y preguntarle si recordaba algunos hechos que compartimos en el pasado, como aquellas peleas que tuvimos cuando nos enfrentábamos jugando al fútbol. Fueron varios altercados que no tenían nada que ver con problemas deportivos; había una disputa sentimental por temas de polleras: la chica que me gustaba a mí, también era de su agrado y viceversa, y por lo general ninguna de esas chicas fueron novias de ninguno de los dos. Además, y por suerte para ambos, cada vez que peleábamos por estos temas, siempre había algún amigo que nos separaba y la disputa no tenía mayores consecuencias.