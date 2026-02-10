10 de febrero de 2026 - 00:10

Convocatoria de Los Andes: Fotografías de Julio Escolar Lorca

El reconocido diseñador gráfico comparte con los lectores sus postales urbanas de Mendoza, en el marco de la convocatoria de Los Andes a artistas de la provincia.

Por Redacción
Sobre Julio Escolar Lorca

El autor de las fotos es diseñador gráfico, tiene 81 años y es catalán.

En el año 1969 fundó Estudio Logos, empresa que desde hace más de 50 años sigue ofreciendo servicios de diseño en Mendoza para las principales empresas del medio.

Su Instagram es @dibujitosdeljulio y allí muestra una gran cantidad de sus trabajos históricos.

foto-julio-escolar--autor

Desde su retiro, hace unos pocos años, escribió un libro autobiográfico, en el cual junto a su padre relata su historia como inmigrante.

Además su dedicó a la fotografía urbana o callejera con la idea de capturar la esencia de la vida urbana, preservando momentos instantáneos que documenten nuestra realidad y narren historias, con la idea de transformar lo efímero en un testimonio visual que perdure.

Su idea a futuro es publicar un libro con las mejores fotografías que ha logrado en estos últimos años, todas realizadas con su iPhone.

