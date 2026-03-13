Convocatoria de Los Andes: dos poemas de Gabriel Olea

Gabriel Olea se pregunta en estos poemas sobre quiénes son los lectores de sus poemas para arribar a una reflexión sobre la fugacidad de la vida.

Convocatoria de Los Andes: Hoja en blanco, un relato de Lucía Sonego Castellanos

Convocatoria de Los Andes: "Contemplación", poema de Adelina Lo Bue

están todos muertos;

vacíos los bancos en la plaza

donde los veía leyendo.

Y las palabras

han quedado huérfanas las palabras.

Y a mis versos

se los llevaron las palomas

a mis versos,

para hacer sus nidos.

se llevaron a mis versos

así, enredados en sus patas.

“Son inofensivos- se dijeron-

estos versos”

y los convirtieron en sábanas,

que las plumas no abrigan

y la seda es cara.

Y mis versos

se volvieron púrpura mis versos

en las hojas blancas. Después

se volvieron grises. Luego

se volvieron invisibles como fantasmas

O como las estrellas que ya nadie ve.

Y quizás estén allí

mis primeros lectores,

esos que me llamaban poeta,

con su piel erizada

pues estaban convencidos de que lo era.

Solo me queda rezar por ellos

y decirles gracias...

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Conocí a un muerto

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Conocí a un muerto

que creyó que estaba vivo,

estaba tan convencido

que comía, bebía y guardaba duelo

por otros fallecidos.

Por más que le decían que estaba muerto,

él meneaba la cabeza y se iba

con las palomas, hacia arriba

ya que le hacía mal estar en el suelo.

Sentía

que estar abajo lo maniataba

a la frágil piel humana

que se rompe muy pronto,

sí, con suerte, un par de décadas aguanta.

Muerto con piel de polvo

y sonrisa satisfecha;

la vida ya no lo acecha

“pues la vida- dice- es para los tontos”.

Muerto

que no cumple horarios

ni paga impuestos,

trasnocha

y las ojeras no se le notan.

Y al verlo tan contento

le pregunté si podía ser su amigo

y contestó: “No creo,

nunca me llevé bien con los vivos...”

Gabriel Olea Gabriel Olea. Autor chileno radicado en Mendoza.

Sobre el autor: Gabriel Olea

Gabriel Olea. Escritor nacido en Chile y residente en Mendoza hace más de 50 años. Ha publicado en diversas antologías, como Brevísimos (microrrelatos) Soy Poesía (poemas), ambas de La Retórica ediciones, de la Ciudad de Mendoza.

También es parte de las antologías Relatos íntimos (microcuentos) Haikús (haikus), Poesía dispersa, Reunión, Fragmentos y La sed del agua, todas poesías, de Editorial Dunken.