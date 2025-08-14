Ciruelo denuncia posible plagio en el Malba: su obra "Dragon Caller" reaparece en pintura de Bencardino

El artista Gustavo Cabral, mejor conocido como Ciruelo, aseguró haber encontrado en el Malba una obra de Carrie Bencardino que se parece notablemente a su pintura “Dragon Caller” de 2005.

Un detalle de la pintura de Ciruelo de 2005 y el artista fotografiado en el MALBA frente a la obra de Carrie Bencardino.

En su publicación de Instagram, Ciruelo mostró imágenes comparativas de su obra y la pieza de Bencardino en el Malba, subrayando la similitud en el dragón central, la paleta de colores y el fondo rocoso. La publicación reunió miles de “me gusta” y comentarios, y generó la participación de la propia artista en la discusión.

Ciruelo explicó que no busca conflictos: “Muchos de mis fans reaccionaron exasperados, no quiero perjudicar a Carrie”. Agregó que su objetivo con el posteo fue informar sobre la coincidencia y que no observó ningún crédito ni referencia a su obra en la exhibición del Malba.

Por su parte, Bencardino indicó que desde hace más de doce años su práctica se nutre de objetos, imágenes y videos de la cultura visual colectiva. Señaló que la obra de Ciruelo funcionó como punto de partida para su propia creación, realizada a través de un proceso de transformación digital, y que se trata de un homenaje consciente.

Entre homenaje y plagio La artista aseguró que menciona a Ciruelo durante las visitas guiadas y en el catálogo de la exposición, aclarando que su intención no es ocultar la influencia sino dialogar con la memoria cultural y las iconografías compartidas.

El Malba, en un comunicado oficial, destacó que esta metodología es habitual en el arte contemporáneo: la imagen original sirve de base para nuevas creaciones que interactúan con la historia visual y con el universo estético propio del artista.

El caso reactiva el debate sobre apropiacionismo, homenaje y plagio en el arte contemporáneo, donde la línea entre inspiración y copia puede ser difusa. Ciruelo, referente internacional de la fantasía épica y creador de la técnica petropictos, también es autor de pósteres icónicos del cine argentino. Desde hoy y hasta el domingo participa de una exposición en el Parque de la Estación, en Avellaneda, presentando nuevas obras.