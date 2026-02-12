A 165 años del nacimiento de Lou Andreas-Salomé: una vida para la libertad

A 165 años del nacimiento de Lou Andreas-Salomé , reseñamos el trabajo realizado por cinco investigadoras en filosofía y psicoanálisis que decidieron abordar los significativos cambios producidos alrededor del 1900, tomando como eje central el pensamiento de Lou, la joven carismática que dejó huellas en reconocidas personalidades como Friedrich Nietzsche, Reiner María Rilke y Sigmund Freud . Lou fue escritora, novelista, ensayista y psicoanalista. Alcanzó renombre con su obra literaria en los campos de la religión, la filosofía y los estudios literarios.

Proveniente de una familia ruso-alemana, Lou nació en San Petersburgo (Rusia) el 12 de febrero de 1861 y falleció el 5 de febrero de 1947 en Göttingen ( Alemania ) . En 1880, se trasladó con su madre a Suiza, donde hasta 1881 asistió a clases de filosofía y teología en la Universidad de Zürich como estudiante invitada (sin matrícula oficial). Esta Universidad era una de las pocas de la época que admitía a mujeres.

Cuando Lou vivió con el filósofo alemán Paul Rée , en Berlín, desde 1882 a 1885, su círculo de conocidos estaba compuesto principalmente por académicos amigos y colegas de Rée. Ella era la única mujer en este círculo y participaba en las discusiones filosóficas y científicas.

En 1886, Lou conoció al poeta y novelista austríaco Rilke en Munich , su lugar de residencia. En esas circunstancias fue cuando se enteró de que él era quien le había estado enviando cartas anónimas con poemas.

En 1911, Lou se encontró con el neurólogo austríaco Freud, padre del psicoanálisis, en el Congreso de Weimar (aunque hay referencias de que en 1895 ya había habido un encuentro en Viena). Freud se convirtió en la figura más importante de su vida. Lou le pidió asistir a sus clases cuando tenía alrededor de 50 años y Freud la animó a convertirse en psicoanalista, siendo admitida, años más tarde, en la Sociedad Psicoanalítica de Viena.

Salomé, Rée Nietzsche 1882 Fotógrafo Jules Bonnet 2 FOTO Salomé, Rée Nietzsche 1882 Fotógrafo Jules Bonnet

Sus conferencias, en un libro

Para dar a conocer quién era Lou y cómo su pensamiento cautivó a los más grandes intelectuales de la época, sumándose a ellos y siendo admirada por ellos, las investigadoras adaptaron sus conferencias, dictadas entre abril y mayo de 2022, transformándolas en un libro titulado Una vida para la libertad. Lou Andreas-Salome. Musa de Nietzsche, Rilke y Freud. La edición de UUIRTO (2023) consta de 258 páginas y tapa blanda con solapa. Posee una encuadernación cuidada con valor estético agregado.

En la introducción, Graciela L. Ritacco, desarrolla las inquietudes vitales y teóricas que ocuparon y preocuparon a un grupo de intelectuales a principios del siglo XX, fruto de intercambios iniciados a fines del XIX guiados por el pensamiento nietzscheano.

El primer capítulo, El encuentro de dos espíritus libres, se centra en Lou y Nietzsche, Zulema Pugliese describe un panorama general sobre el modo de vida de la sociedad europea a finales del 1800. Sobre todo, relata la llegada de Lou al mundo cultural europeo en 1882, en su encuentro con Paul Rée y Nietzsche, y en su primera etapa como escritora.

Silvia L. de Olaso, en el segundo capítulo, cuenta que Lou publicó en 1898 dos relatos en espejo de su propia vida: Fenitschka y Un desvío. En ambos relatos existe identificación entre los personajes femeninos y Lou se inclina por la mujer libre, capaz de manifestar sus deseos y su auténtica vocación.

En el tercer capítulo, desde una perspectiva del arte, María Gabriela Rebok-Holz, se refiere al modernismo que abarca desde el 1890 al 1920, o sea, el “Fin de siècle” y la “belle époque” y explica las transformaciones que sobrevivieron tras el encuentro entre Lou y el poeta Rilke, “hermanados en una relación poética del mundo”. La plenitud de sus personalidades los llevó al encuentro, no exento de desencuentros, como en toda relación apasionada Esta relación tan íntima para Lou se puede decir que fue la única, ya que ella tendía a constituir grupos de investigación, de amistad, hasta de hermandad. La relación se serenó, durando la amistad con lealtad hasta la muerte de Rilke.

En el capítulo cuarto, Silvia Olaso hace un recorrido por la vida de Freud, la de la enigmática Lou y por el vínculo profundo entre ambos, a partir de un primer encuentro producido en Viena, en 1895, promovido por Lou y aceptado por Freud. Lou se interesó por escribir sobre el psicoanálisis acordando y disintiendo con Freud, discutiendo y debatiendo, pero siempre existió entre ambos una admiración mutua. Cada capítulo cierra con una copiosa bibliografía y las últimas páginas constan de una “Addenda” y de un Epílogo.

En resumen, la propuesta es relevante, trabajada con profundidad y claridad, sin episodios sueltos, ni personajes ni comentarios innecesarios. La cadena de interés se sostiene a lo largo del libro. Recorre de manera predominante tres encuentros: Lou con Nietzsche, Lou con Rilke y Lou con Freud e incorpora dos novelas de Lou en las que aparecen las primeras señales de su interés por el psicoanálisis.

Al legado pertenece el poema Oración a la vida (Lebensgebet, título original. Gebet an das Leben, adaptación de Nietzsche) escrito por Lou cuando tenía unos 20 años y musicalizado por Nietzsche (1882). Los versos expresan su amor a la vida, el enigma que esta significa en el misterio del ser y su elevado concepto de la amistad. Lou llevó una vida muy intensa y sólo quiso ser dueña de su propia vida, en libertad.