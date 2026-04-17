Una casa de 50 metros cuadrados puede parecer “barata” de pintar cuando se mira sólo la superficie cubierta. Pero los pintores no cobran únicamente por esos 50 m²: también pesan las paredes, los cielorrasos, la preparación previa y, en muchos casos, algún sector exterior. Ahí es donde una obra que parece chica empieza a cambiar de escala.

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En abril de 2026, hablar de una pintura económica implica pensar en un trabajo estándar: látex común, preparación básica, sin humedades graves, sin enduido total y sin pinturas premium. Cuando la casa entra en ese escenario, ya se puede hacer una cuenta bastante razonable.

Tomando como referencia una vivienda de 100 m² , hoy el mercado ubica los materiales entre $800.000 y $900.000 y la mano de obra entre $2.000.000 y $3.000.000 para un trabajo estándar.

Si esa referencia se baja a una casa de 50 m² , la estimación lineal deja una franja orientativa de entre $1.400.000 y $1.950.000 para una pintura económica completa.

Ese rango sirve como guía rápida para alguien que quiere pintar una vivienda chica sin irse a materiales de primera línea ni a una refacción pesada.

No es un presupuesto cerrado, pero sí una referencia bastante útil para no arrancar la charla con el pintor totalmente a ciegas.

Por qué una casa de 50 m² no se cobra como si fueran “sólo 50”

El error más común es pensar que una casa de 50 m² implica pintar 50 m². No funciona así. Como referencia, un departamento de 40 a 55 m² puede implicar entre 120 y 180 m² pintables cuando se suman paredes y cielorrasos.

En una casa chica pasa algo parecido: la superficie real de trabajo crece mucho cuando se cuenta todo lo que hay que cubrir.

Cuánto sale pintar una casa económica de 50 metros cuadrados en abril 2026 (2)

Además, las referencias por metro cuadrado muestran que el valor sube rápido incluso sin entrar en trabajos complejos.

Hoy, Home Solution publica para Argentina pintura interior entre $5.584 y $17.642 por m², cielorraso entre $5.016,30 y $12.496,95, y pintura exterior entre $5.600 y $11.200 por m².

En paralelo, otra referencia de mercado ubica la mano de obra sola para una pintura interior simple entre $4.200 y $7.000 por m², con subas si hay arreglos o techos.

Qué suele entrar en una pintura económica y qué la encarece

La versión más económica de este trabajo suele pensarse con pintura látex estándar y preparación básica.

En Easy, por ejemplo, aparecen opciones de látex interior de 20 litros desde $50.392 y otras alrededor de $68.992,50, lo que ayuda a entender por qué el costo de materiales puede mantenerse relativamente contenido cuando no se buscan marcas o terminaciones más caras.

Pero esa cuenta deja de ser económica muy rápido si aparecen problemas en las paredes. Los especialistas advierten que el presupuesto sube cuando hay que hacer arreglos importantes, enduido, tratamiento de humedades o texturados, y Home Solution releva la reparación de paredes entre $8.307,96 y $29.371,96 por m².

Por eso, una casa chica con pintura vieja levantada o manchas de humedad puede salirse enseguida del rango base.