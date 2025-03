Siglo XXI: transformar las aulas de Mendoza

Las tecnologías llegaron para quedarse. Pero no de manera estática, sino que están transformando y cambiando las dinámicas sociales, económicas, políticas y obviamente educativas. Las instituciones, y las personas que las integran, no pueden, y no deben darle la espalda a la magnitud del impacto que las mismas están teniendo. Es por ello que desde la Dirección General de Escuelas, a cargo del ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, se están impulsando diversas iniciativas que buscan dar respuesta y adaptar la manera en que las tecnologías disruptivas se complementan y potencian la currícula educativa de Mendoza.