Se opacó el tiempo de cosecha

Lo cierto es que la multiplicación de los guiños del último año se aceleraron recientemente y la novedad que dejó esta Vendimia, pese al faltazo, parece ser la reciprocidad libertaria. La confirmada visita presidencial aunque luego suspendida, la inauguración de un local partidario y el desembarco del gabinete nacional bien debía leerse como el paso concreto de una administración que no regala -per se- manifestaciones de concordia. Al contrario, confronta para diferenciarse y está claro que éste no era el caso.