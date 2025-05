Fernando Henrique Cardoso alguna vez dijo que "cuando esperamos lo inevitable, aparece lo inesperado". Rovira logró lo inesperado: que Misiones sea la provincia que más ATN lleva recibidos del gobierno nacional. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. O como diría la jefa: “no tengo pruebas, pero no tengo dudas”. Los posteos oficialistas a la defensiva no sirven. La gran mayoría del mundillo politizado tuvo un principio de revelación de que fue a cambio de hacer caer Ficha Limpia. Ya no importa mucho si esto estaba o no dentro de “todo marcha de acuerdo al plan” (TMDAP, no se olviden).