No avanza el Mercosur

La oposición francesa lleva ya más de un cuarto de siglo y la han mantenido en forma constante todos los gobiernos de dicho país. La razón es el reclamo de los agricultores franceses para que no se bajen las barreras arancelarias que los protegen y les permiten, sólo en esas condiciones, competir con la producción de alimentos de los países del Mercosur. Es el peso electoral de los agricultores de este país el argumento central por el cual los gobiernos franceses siguen protegiendo a su agro. Pese a que sus votos no son tantos y no alcanzan el 5% del total, en una elección muy pareja pueden decidirla.