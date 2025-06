Próximas elecciones presidenciales en la región

La elección presidencial chilena tendrá lugar el 16 de noviembre: de darse una probable segunda vuelta, habrá una confrontación entre derecha e izquierda. En la primera hay varios candidatos: Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Republicanos), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Franco Parisi (Partido de la Gente). De estos cuatro, Kast es el que hoy tiene más posibilidades de imponerse en el campo de la derecha. Cabe señalar que ya en la última elección presidencial llegó a la segunda vuelta y perdió ante el actual presidente, Gabriel Boric. En el oficialismo (izquierda), la candidatura con más intención de voto es la de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Aparece así el electorado dividido en dos bloques, el de la izquierda oficialista y el de la derecha opositora. Pero esta última todavía está dividida, situación que podría ir cambiando en el medio año que falta para la elección. La gestión del gobierno no parece favorecer por ahora al oficialismo, sino que más bien puede jugarle en contra. Hay dos problemas que se presentan y tienen coincidencia con lo que enfrenta la izquierda europea y estadounidense: las migraciones y la insurgencia mapuche.

En un proceso de fuerte inestabilidad y de represión a los partidarios del ahora ex presidente, la presidencia quedó en manos de Dina Boluarte . Contra todos los pronósticos, logró mantenerse en el poder, pese a la falta de un partido propio -provenía del de Castillo- y las denuncias de corrupción que pesan sobre ella y su familia, como la de poseer una colección de relojes. Pese a que falta menos de un año para la elección presidencial, el panorama es incierto. Según la justicia electoral peruana hay 43 partidos políticos inscritos en el país , superando ampliamente a otros países de la región. Esto podría hacer que, en todos los niveles, pueda alcanzarse el medio millón de candidaturas. Las facilidades para la creación de partidos, que solo exigen el 0,5% de firmas del padrón electoral, han contribuido a esta fragmentación política. En cuanto a los sondeos, el ex presidente Martín Vizcarra lidera las encuestas de intención de voto, pero apenas registra el 15,1% de las adhesiones; le siguen la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El 31 de mayo de 2026 tendrá lugar la elección presidencial en Colombia. Finaliza entonces el primer gobierno de centroizquierda tras más de medio siglo de gobiernos de derecha. El presidente Gustavo Petro ha sufrido un desgaste importante, que se ha acentuado en los últimos meses tanto en términos sociales como políticos. Petro todavía no ha insinuado ni apoyado a ningún candidato para sucederlo, aunque se espera que provenga de las filas de su Gobierno. Entre los eventuales candidatos se mencionan el ex senador Gustavo Bolívar, la ex ministra de Salud y Protección Social Carolina Corcho, las senadoras Martha Peralta y María José Pizarro, y el director del Área Metropolitana de Valledupar, Alfredo Saade.