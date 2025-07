Los suicidados de Vladimir Putin

El cadáver estaba sobre la vereda, junto a la avenida moscovita Rublóvskoye. La policía concluyó velozmente que Andrei Badalov se había suicidado saltando de la ventana de su casa. Lo extraño es que la altura de la que se supone que saltó era escasa. No es común que los suicidas salten de un segundo o tercer piso, porque pueden no lograr más que quebraduras y magullones. Pero así determinó el informe policial que acabó la vida del vicepresidente de la compañía estatal de oleoductos Transneft, como ocurre con muchas de las muertes ocurridas en el entorno de Vladimir Putin, cuando no se trata de envenenamientos, ni de acribillamientos, ni de aviones que se van a pique después de despegar. Por lo tanto, Rusia y el mundo deben creer que el ingeniero de 62 que realizó la transformación digital, la modernización de las tecnologías de información y la automatización de la empresa que posee la mayor red de oleoductos del mundo, decidió matarse tirándose por la ventana de su casa.