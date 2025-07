Lo sano y lo normal 

Y surge, entonces, un nuevo punto que merece aclaración. Deseos no son lo que puede gustar o no, lo que se puede querer o no. Por lo general, lo que me gusta o no me gusta, lo que quiero o no quiero, son engaños de la consciencia surgidos de estímulos externos a los que las personas hoy están más expuestas que nunca en toda la Historia de la Humanidad, a través de las redes sociales y del ciberespacio.

El deseo es algo que brota de lo profundo, de la esencia misma del psiquismo humano, de eso que la moderna Psicología denominó a partir de Sigmund Freud lo inconsciente y que, posteriormente, Carl Gustav Jung amplificó al generar el concepto de lo inconsciente colectivo. Los deseos se manifiestan a través de los sueños, las fantasías y, en general, en todo lo creativo.

El deseo es, por definición, lo opuesto a la repetición. En cambio, aquello que gusta o que se quiere deviene de propuestas externas que la consciencia recibe y asimila como necesarias para normalizarse. Así se puede querer un determinado modelo de automóvil que inteligentemente los publicitarios presentan asociándolo a situaciones aparentemente agradables. Luego la mente decodificará un mensaje especial, que no implica, por ejemplo, que tal auto es valioso por su calidad o características de construcción sino porque brinda la suposición de que quien cuente con ese objeto, por añadidura, logrará una mujer inusualmente atractiva o transitará por regiones donde van de vacaciones ricos y famosos.

Si la persona actúa guiada sólo por los estímulos externos se hace razonable que, emocionalmente, carezca de armonía, puesto que no está desarrollando sus aspectos propios y esenciales, sino que el principal empeño queda puesto en cumplir los requisitos que de afuera ponen sobre él.

Podemos decir, entonces, que lo más conveniente para el bienestar humano hoy en día es ser anormales, atípicos, diferentes. Podríamos afirmar que… ¡Dios nos libre de ser normales!

*El autor es doctor en psicología social